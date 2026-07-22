Redacción ElDesmarque Madrid, 22 JUL 2026 - 12:50h.

El tenista murciano jugará su segundo y último Grand Slam del año y defenderá el título

Carlos Alcaraz sigue con su recuperación y ya sube el ritmo de sus entrenamientos: "Por el buen camino"

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Carlos Alcaraz continúa progresando en su recuperación y ya aparece inscrito oficialmente en la 'entry list' (lista de entrada) del US Open 2026. El murciano, que permanece de baja por la lesión en la muñeca derecha sufrida el pasado mes de abril y que ha estado disfrutando de sus vacaciones en las últimas semanas, figura en la tercera posición del cuadro masculino del último Grand Slam de la temporada. Su presencia en la lista confirma la hoja de ruta marcada por su equipo con el objetivo de reaparecer en la gira estadounidense y defender el título conquistado el pasado año en Nueva York.

Carlos Alcaraz defenderá título en el US Open

La inclusión de Alcaraz en la lista de inscritos supone un paso más dentro del plan diseñado para su regreso a la competición. Aunque se trata de un trámite habitual y la participación definitiva dependerá de la evolución de su lesión, el español mantiene el objetivo de volver para el tramo final de la temporada. El número tres del mundo también figura entre los participantes del Masters 1.000 de Cincinnati, torneo que se disputará entre el 13 y el 23 de agosto y que servirá como preparación para el US Open.

Además de Alcaraz, la representación española en el cuadro masculino del US Open estará formada por Alejandro Davidovich, Jaume Munar, Pablo Carreño, Martín Landaluce, Daniel Mérida y Rafael Jódar. A poco más de un mes del inicio del torneo, todas las miradas siguen puestas en el vigente campeón y en su esperado regreso a las pistas.

La lesión sigue marcando los tiempos de su regreso a las pistas

Alcaraz no compite desde el pasado 14 de abril, cuando superó a Otto Virtanen en su debut en el Trofeo Conde de Godó. Desde entonces, la lesión en la muñeca le ha impedido disputar los principales torneos de tierra batida y hierba, incluidos Roland Garros y Wimbledon. Durante las últimas semanas, el murciano ha ido dando pasos hacia adelante en su recuperación y ya ha retomado el trabajo con la raqueta, por tanto, el próximo mes de entrenamientos será determinante para comprobar si puede aumentar la intensidad y llegar al 100% al inicio de la gira norteamericana.