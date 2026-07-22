Alberto Cercós García 22 JUL 2026 - 09:42h.

Con Rodri Hernández acaparando el foco tras el Mundial, el Manchester City mueve ficha para retenerle en Inglaterra

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Con el Mundial ya en la retina de todo aficionado al fútbol, empiezan a surgir diferentes temas importantes de cara al futuro. Rodri Hernández ha terminado siendo uno de los pilares más relevantes de España. El capitán de la selección se ha coronado con el Balón de Oro del torneo, y es que su juego ha sido determinante para ver al equipo de Luis de la Fuente ganar. Tras levantar el trofeo al cielo de Nueva York y al de Madrid, el futuro de Rodri vuelve a estar en primera plana. Una vez terminó la temporada, el centrocampista del Manchester City ya dejó claro que no iba a desvelar nada de su futuro hasta que terminase el Mundial. Pues bien, eso ya ha pasado y mientras Atlético de Madrid o Real Madrid se muestran más que interesados en su figura, en Manchester sueñan con retenerle varios años más.

Rodri ha sido una pieza fundamental para España. Luis de la Fuente tiene en el madrileño un centrocampista único, que da un equilibro perfecto al equipo. Con él en el césped, el fútbol se ve de manera diferente. Eso lo saben en Manchester. Y es que con Rodri, y con Pep Guardiola, el rol del español siempre ha sido determinante. Ahora, tras coronarse Campeón del Mundo con España, las dudas vuelven a surgir. Rodri no esconde que su sueño es volver a su país, y ahí aparecen equipos como los mencionados. Tanto Atleti (donde ya jugó) como sobre todo el Madrid, le tienen en su agenda. Sin embargo, la realidad es que en Manchester van a hacer lo imposible para renovar a un jugador que termina contrato la próxima temporada.

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El Manchester City y una renovación a la altura

En Manchester tienen una prioridad marcada en rojo: renovar a Rodri Hernández. El español, y más tras la salida de Guardiola, debe ser una pieza fundamental en esta nueva 'era' del City en la Premier League. Es por ello que, ante el fuerte rumor que existe en su entorno sobre volver a España, el equipo inglés quiere apresurarse y amarrarle cuanto antes.

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El periodista Pablo Montaño cuenta en El Larguero cómo está la situación con Rodri en el City, y es que el madrileño no es ni por asomo uno de los mejores pagados del multimillonario equipo. "No está en los primeros escalones salariales del equipo y está muy lejos de las 500.000 libras semanas que gana Erling Haaland. Hay que ir al séptimo u octavo escalón para encontrar el salario de Rodri. Hablábamos de unas 200.000 libras semanales. Es ahí donde el City quiere llevarlo y según The Athletic se van a sentar para hablar sobre la renovación", cuentan en La SER.

La realidad es que el futuro de Rodri lo decidirá él mismo. Pese a una oferta al alza del City, si el jugador quiere volver ya a España... poco podrá hacer el equipo inglés. Mientras eso sucede y todo se va esclareciendo, el madrileño se ha ganado unas merecidas vacaciones.