Miami Heat mete la pata en redes y anuncia por error el fichaje de LeBron James

Redacción ElDesmarque Madrid, 22 JUL 2026 - 09:44h.

LeBron James todavía no ha anunciado donde jugará la temporada que viene y este error de la franquicia de Florida parece haber revelado su próximo destino

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El futuro de LeBron James continúa siendo el foco principal del mercado de la NBA. El máximo anotador de la historia de la competición afronta su primera agencia libre sin restricciones desde 2018 y todavía no ha decidido dónde jugará la próxima temporada. Según la información publicada en Estados Unidos, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers y Golden State Warriors aparecen entre los principales candidatos para hacerse con el cuatro veces campeón de la NBA. En medio de esa incertidumbre, un error de Miami Heat en redes sociales ha disparado los rumores sobre un posible regreso del alero al equipo en el que ganó dos anillos.

Miami Heat anunciar por error el fichaje de LeBron James

La franquicia de Florida ha publicado durante unos minutos una retransmisión programada en su canal de YouTube bajo el título “LeBron James Introductory Press Conference” (rueda de prensa introductoria de LeBron James), fijada para el próximo 27 de julio. El vídeo ha sido eliminado poco después, pero ya había sido capturado por muchos usuarios y ha alimentado todo tipo de especulaciones sobre el regreso de LeBron a 'South Beach'. Además, la filtración ha llegado apenas pocos días después de que Pat Riley reconociera públicamente que Miami Heat recibiría con los brazos abiertos al jugador si este decidía regresar, aumentando todavía más el revuelo generado por el 'accidente'.

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En Florida aseguran que esto no confirma el fichaje de LeBron James por Miami Heat

Desde Florida insisten en que el error no supone ninguna confirmación del fichaje. Anthony Chiang, uno de los periodistas más importantes que sigue la actualidad de Miami Heat, ha explicado que todo se ha debido a un fallo del departamento de redes sociales y que, según su información, la franquicia simplemente estaba preparándose ante la posibilidad de que LeBron eligiera Miami como destino.

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La misma versión ha sido respaldada por Shams Charania, de ESPN, quien aseguró que un portavoz de la franquicia ha confirmado que se trató de un error interno sin relación con un acuerdo cerrado. Por tanto, pese a que muchos aficionados y personalidades importantes de la liga den por cerrado el futuro de LeBron James, este sigue completamente abierto. Rich Paul, su representante, dijo hace unos días que el jugador aún no ha tomado una decisión así que Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers y Golden State Warriors, entre otros, tendrán que seguir esperando.