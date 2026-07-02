El podio humanitario de dos estrellas de la NFL junto a Stephen Curry

Juan Pérez 02 JUL 2026 - 15:08h.

Un jugador de los Bills y otro que lo fue de los Vikings, contra la estrella de los Warriors

¿En qué gasta un jugador de la NFL su primer millón de dólares?

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La temporada baja de la NFL deja espacio para ir más allá del deporte hasta encontrar algunas de las figuras solidarias más destacadas en la élite del deporte norteamericano. La combinación de referentes en la competición junto a la NBA deja tres candidatos al Premio Humanitario Deportivo Muhammad Ali con Stephen Curry rodeado de un jugador actual de los Buffalo Bills y un exjugador de los Vikings.

La vertiente desinteresada de algunas estrellas del más alto nivel para ponderar el bienestar de otros tiene un espacio para el reconocimiento, en este caso bajo la bandera de ESPN. El galardón, rebautizado en 2017 con el nombre del boxeador tras su fallecimiento, es un reflejo del activismo social para los que hoy día mantienen ese legado desde diferentes propuestas.

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El caso de Damar Hamlin es el más sonado porque guarda consigo uno de los casos más significativos en la NFL después de sobrevivir a un paro cardíaco en el campo el pasado enero de 2023. Desde entonces el safety de los Bills ha trabajado para dar a conocer el procedimiento de la reanimación cardiopulmonar (RCP) mediante su fundación Chasing M's. Ha donado desfibriladores externos automáticos a escuelas, y ha apoyado múltiples programas juveniles en su comunidad.

El caso de Adam Thielen es diferente por su rol desde la retirada, porque el que fuera receptor de los Minnesota Vikings ha invertido de su patrimonio más de 4,6 millones de dólares junto a su mujer Caitlin en su proyecto: Thielen Foundation. La base de su exposición es tumbar las barreras económicas y emocionales de la juventud en el estado, sobre todo con una propuesta centrada en la salud mental, el acceso al deporte y el bienestar.

El caso de Stephen Curry es más conocido con su Fundación Eat. Learn. Play., la cual activa junto a su mujer Ayesha para apoyar la educación en Okland. Distribuyen millones de comidas, apoyan el acceso a la lectura y posibilitan la mejora de entornos como parques y escuelas locales. Un podio de deportistas que ejemplifican lo que se puede hacer durante y después de una carrera profesional tanto en la NFL como en la NBA. El ganador, el detalle menos importante del todo, se dará a conocer el próximo 15 de julio.