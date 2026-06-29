¿En qué gasta un jugador de la NFL su primer millón de dólares?
Mucho lujo, apoyo familiar y una declaración de intenciones para ahorrar
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Una de las preguntas con más interés del mundano seguidor de la NFL alejado de los placeres de los jugadores millonarios es el manejo de los sueldos, por saber si hay algo más allá de la típica mansión y el primer coche de lujo. Cada cual guarda su sello en los gastos, habitualmente bajo la llave de la privacidad, pero hay casos como el de Ja’Marr Chase donde los secretos no existen cuando se trata de ampliar la narrativa.
Hace unos días Marc Gasol, leyenda del baloncesto español por su recorrido tanto en la NBA como en la selección, explicó por qué hay jugadores que entran en bancarrota cont anta facilidad en la élite de los Estados Unidos. Hablaba del control exacto del patrimonio, de la facilidad para olvidar los impuestos de esos contratos millonarios, y del impulse de gastar sin control aunque sea para ayudar a los más cercanos. Y que se lo digan por ejemplo ahora a Fernando Mendoza, el primer pick del draft de la NFL y con más de 50 millones asegurados en cuatro años.
El receptor de los Cincinnati Bengals, Ja’Marr Chase, ha confesado cuál fue su primera oleada de decisiones hasta gastar su primer millón desde que se convirtió en profesional. Ligado a la NFL desde el draft de 2021 en el que apareció en el quinto pick, el desglose de detalles es ahora conocido de la mano de un especial de GQ Sports.
Su primera compra confirmada fue un Maserati para su madre, el primer empujón a la familia para demostrar qué está al frente de sus prioridades. Tanto es así que también liberó a su familia de la carga económica de la hipoteca, porque compró directamente su casa con una liquidación total. También le dio una parte a sus hermanos, nada exagerado, pero un pico para que empezaran a ahorrar.
A partir de ahí llegaron sus gastos: ropa, zapatillas caras, joyería, el marrón de pagar las cenas obligadas para los rookies, y el gran deseo: un Rolls-Royce Wraith de 300.000 dólares. Una lista que se encuadra en sólo unos 600.000$ totales, pero tiene una explicación. A pesar de que el contrato de Chase era de casi 31 millones de dólares con un bono inmediato de casi 20, él tenía claro que del primer millón quería guardar algo.
Por eso los 400.000 restantes de las cuentas exactas ahora desplegadas, pasaron a su cuenta bancaria para tener un control concreto de su primer millón. Era como una declaración de intenciones para lo que quería hacer en su carrera. Y con ello, el lujo desplegado al detalle en todos sus gastos.
- 15.000 dólares para cada uno de sus hermanos.
- 20.000 dólares en cenas que pagan los rookies
- 50.000 dólares en ropa y zapatillas caras
- 50.000 joyería
- 65.000 dólares en un Maserati para su madre
- 100.000 dólares para pagar la casa familiar
- 300.000 dólares en un Rolls-Royce Wraith