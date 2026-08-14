En Utrera ven clara la vuelta de Dani Ceballos al Betis: "Es el equipo de su vida"

Tito González 14 AGO 2026 - 13:12h.

Sus vecinos lo tienen claro y hay unanimidad al respecto: todos quieren el regreso de Dani Ceballos al Real Betis

El Betis continúa con su hoja de ruta por Dani Ceballos

Compartir







La vuelta de Dani Ceballos no está siendo fácil. El centrocampista hizo su parte al rescindir su contrato y salir libre del Real Madrid, dado que afrontar un traspaso por él era inasumible para el Real Betis. El club verdiblanco le dio su compromiso de ganar algo de tiempo para hacerle hueco salarial, aunque para ello todavía se debe producir alguna salida. La prioridad en estos momentos pasa por firmar a un delantero, pero aunque las fuentes consultadas mantengan un discurso cauteloso, incidiendo en la dificultad que engloba toda la operación, sí que se trabaja con la confianza de poder llegar a un entendimiento antes del final de mercado, con el compromiso verbal de hacer todo lo posible para que eso ocurra. Sea como fuere, en su Utrera natal lo tienen claro. Todos apuestan por su regreso a casa.

Las cámaras de ElDesmarque estuvieron en las calles de la localidad sevillana para preguntar por un posible regreso de Dani Ceballos al Real Betis y para sorpresa de nadie, los utreranos lo tienen claro. Hay unanimidad al respecto. Todos apuestan por el regreso del centrocampista. ¿Quieres conocer la opinión de sus vecinos? Puedes verla en el vídeo de arriba.

En una de las reuniones producidas durante el mes de julio el Real Betis solicitó al futbolista algo de tiempo para poder concretar nuevas ventas y ganar algo de límite salarial para poder hacerle hueco, para lo que el utrerano también debería poner de su parte. La venta frustrada de Nelson Deossa y la negativa de Gio Lo Celso a salir trastocaron los planes del club, que ahora busca fórmulas alternativas para poder hacer ese encaje necesario. Con todo, la dirección deportiva centra sus esfuerzos en la llegada del delantero y con el margen sobrante se valorarán qué cantidad sobrante hay para la llegada de Dani Ceballos, aunque muy posiblemente esta siga estando sujeta a otra venta más, algo sobre lo que también se trabaja. Incluso con la esperanza de que salga algún centrocampista para descongestionar esa posición.

A día de hoy las partes siguen estando lejos, y por el momento el acuerdo no está cerca de producirse, dado que el Real Betis centra sus esfuerzos en el delantero y a partir de ahí sabrá de qué hueco dispone para ajustar su oferta lo máximo posible, pero siempre dentro de una estabilidad económica. Son esos los condicionantes que deben darse para que las partes puedan acercar sus posturas, aunque cada uno deberá poner de su parte. En lo económico pero también en lo deportivo.