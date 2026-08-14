Ángel Cotán 14 AGO 2026 - 07:37h.

El centrocampista protagoniza el gran culebrón del verano

El Barcelona fija su tercera y definitiva oferta

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Rodri Hernández está protagonizando el gran culebrón del mercado de verano 2026. Por dimensión del jugador, momento de su carrera y clubes que han estado pujando por su fichaje, el capitán de la Selección Española acapara los grandes focos del fútbol nacional. Con contrato en vigor en el Manchester City, el centrocampista parecía decantarse por el Real Madrid y acabó dándole el 'sí, quiero' al FC Barcelona. Ahora, un nuevo escenario puede abrirse.

A sus 30 años, y tras alcanzar la cima con España, el futbolista madrileño prioriza regresar a LALIGA EA Sports y finalizar su carrera en nuestro fútbol. No obstante, su importancia en el City conducen a Rodri hacia una postura flexible.

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El mediocentro no ocultó al club de Manchester su deseo de firmar por el FC Barcelona, pero jamás generará un conflicto ni pasará a la rebeldía para forzar su salida. Tras dos ofertas azulgranas rechazadas y a la espera de incorporarse a los entrenamientos del equipo citizen, Rodri Hernández rompe su silencio.

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Rodri Hernández no descarta un nuevo giro a su futuro

Rodri Hernández, según publica el medio británico Sky Sports, ha vuelto a comunicarse directamente con el Manchester City antes de finalizar sus más que merecidas vacaciones veraniegas. El centrocampista, a la espera de la luz verde definitiva para su traspaso al FC Barcelona, ha transmitido un mensaje al club inglés que pone en alerta al azulgrana.

Según la citada fuente, Rodri tiene una clara prioridad en este mercado de verano, pero no cierra la puerta a la continuidad: "Me gustaría irme, pero acepto que si no hay un precio adecuado sobre la mesa, daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses".

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El encaje del centrocampista en el FC Barcelona

Flamante campeón del Mundial con España y MVP del torneo, al centrocampista le convence el proyecto deportivo azulgrana, del que ya forman parte ocho de sus compañeros en la selección (Joan Garcia, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedro González 'Pedri', Ferran Torres y Lamine Yamal).

Rodri, Balón de Oro en 2024, es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y su llegada reforzaría la medular, una parcela que el Barcelona parecía tener bien cubierta con hasta siete jugadores: Pablo Páez Gavira 'Gavi', Pedro González 'Pedri', Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal y Frenkie de Jong.

El jugador neerlandés, sin embargo, sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le obligará a estar de baja durante las próximas semanas -no se ha concretado el tiempo esperado de la recuperación- mientras sigue un tratamiento conservador.