El Atlético de Madrid sufre un giro por el fichaje de Jorge Salinas y cambia su posición

Ángel Cotán 13 AGO 2026 - 16:33h.

El lateral izquierdo, uno de los objetivos veraniegos del club rojiblanco

El Atlético de Madrid replantea el fichaje del delantero y encuentra una alternativa en el mercado

Compartir







El Atlético de Madrid avanza considerablemente en el mercado estival de fichajes. El club rojiblanco optó por priorizar la operación salida en busca de ingresos, espacio salarial y huecos en la plantilla antes de lanzarse a por las incorporaciones deseadas. La inminente llegada de Cuti Romero justifica la hoja de ruta por la que ha apostado Mateu Alemany, aunque aún faltan más llegadas. A vueltas con la línea ofensiva, la dirección deportiva colchonera sigue muy atenta al futuro de Jorge Salinas.

El joven futbolista santanderino ha sido una de las grandes sensaciones del ascenso del Racing de Santander a LALIGA EA Sports. Su rendimiento en la élite profesional, sumado a su juventud y polivalencia en posiciones defensivas ha llamado la atención del Atlético.

Tanto es así que, a sus escasos 19 años, el club madrileño ha decidido lanzarse a por su fichaje y pelea con clubes como FC Barcelona en este mercado de verano. No obstante, la operación ha sufrido un giro inesperado en clave colchonera.

El Atlético de Madrid sufre un giro por el fichaje de Jorge Salinas

En las últimas semanas, el Atlético parecía avanzar por la llegada de Jorge Salinas y el lateral izquierdo, uno de los más prometedores de su generación, apuntaba a aterrizar en el Metropolitano. Ahora, y como avanza el periodista Matteo Moretto en Radio MARCA, la realidad es bien distinta y la llegada del futbolista del Racing de Santander, aunque no está descartada, no está tan cerca como parecía.

La citada fuente asegura que el Atlético no es la opción más avanzada en la carrera por Jorge Salinas. El futbolista santanderino cuenta en estos momentos con una oferta muy importante fuera de España, además del citado interés azulgrana.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid cierra el fichaje de Cuti Romero: precio total y favor del Tottenham

El Manchester United es otro de los conjuntos que siguen muy de cerca la evolución del valioso activo del Racing. Pese a este cambio de posición, el Atlético sigue interesado en Jorge Salinas y no se descarta una nueva ofensiva colchonera por el lateral.