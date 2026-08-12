El Atlético de Madrid cierra el fichaje de Cuti Romero: precio total y favor del Tottenham

Ángel Cotán 12 AGO 2026 - 22:20h.

La oficialidad se producirá en las próximas horas

El Atlético de Madrid replantea el fichaje del delantero y encuentra una alternativa en el mercado

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El Atlético de Madrid necesitaba acelerar su operación salida para generar ingresos y lanzarse a por sus principales objetivos en el mercado de verano. Cuti Romero estaba en lo más alto de la agenda de Mateu Alemany, aunque su llegada se complicaba por el interés del Inter de Milan. A pesar de ello, la dirección deportiva rojiblanca movió ficha en el momento exacto y ha conseguido cerrar su fichaje.

Según informar el prestigioso informador de mercado Fabrizio Romano, el acuerdo entre clubes está cerrado y el jugador viajará en las próximas horas a Madrid para pasar las pertinentes pruebas médicas. Un favor del Tottenham lo ha facilitado todo.

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El Atlético de Madrid cierra el fichaje de Cuti Romero

Según la citada fuente, la operación se ha cerrado por un montante total de cuarenta millones de euros. En esa cantidad están incluidos los bonus por objetivos que el Atlético de Madrid deberá abonar al club inglés si se acaban cumpliendo. Además, la información destaca que el Tottenham tenía claro que nunca vendería al zaguero argentino al Arsenal.

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La rivalidad deportiva jugó en favor del club rojiblanco: "Acuerdo cerrado entre los clubes con el Tottenham por un paquete de 40 millones de euros, incluidos los bonus. El trato con el Inter se cayó en julio, el Barcelona decidió no seguir adelante hace unos días, los Spurs nunca iban a vender al Arsenal".

A sus 28 años, el campeón del Mundo dejará la Premier League para aterrizar en LALIGA EA Sports, su prioridad en este mercado de verano. Aunque el FC Barcelona tanteó su incorporación, en las últimas semanas se retiró de la puja y allanó el camino del Atlético de Madrid. A expensas de completar el ataque, Diego Pablo Simeone ya cuenta en sus filas con su principal deseo en el eje de zaga.