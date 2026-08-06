El Atlético de Madrid obtiene el sí del Cuti Romero: las cifras del acuerdo a falta del último paso

Celia Pérez 06 AGO 2026 - 09:03h.

El cuadro rojiblanco ha cerrado el acuerdo con el jugador

El Atlético de Madrid elige a su nuevo delantero y pausa el fichaje por Alexander Sorloth

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Con la operación salida más que encarrilada en el Atlético de Madrid, Mateu Alemany vuelve a poner el foco en los fichajes necesarios para la plantilla de Diego Pablo Simeone. El director deportivo busca un central de jerarquía para la defensa y ahí ha marcado en rojo al Cuti Romero. El futbolista argentino se ha convertido este verano en uno de los centrales más cotizados del mercado después de que Roberto de Zerbi abriera su puerta de salida en el Tottenham.

Con las más que probables marchas de Matteo Ruggieri y la de Nahuel, además de la de Thiago Almada, la dirección deportiva conseguiría dar un impulso importante a la operación salida para poder mirar el mercado de fichajes con algo más de oxígeno. Por ello, se ha lanzado directamente para trata de conseguir un Cuti Romero bastante cotizado y con equipos como el Inter de Milán tras él.

Aún así, el cuadro rojiblanco ha conseguido imponerse a sus rivales y, según cuenta Nicolò Schira, el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el futbolista asegurando un contrato hasta 2030, con opción de un año más, y con un sueldo de seis millones de euros al año. Con el sí del futbolista, la dirección deportiva afronta ahora la siguiente parte de la negociación: llegar a un acuerdo con el Tottenham. En este sentido, los spurs tasan al futbolista en una cifra que ronde los 40 o 45 millones de euros, una cantidad superior a los 30 millones de euros que había presentado el Atlético por el jugador, según contó Marca este pasado miércoles.

Asimismo, la información también aseguraba que en su última renovación el jugador firmó una cláusula para darle prioridad a cualquier propuesta de alguno de los tres grandes clubes de LALIGA. La realidad es que aún no está asegurada su llegada y que Mateu Alemany se afana por tratar de conseguir un refuerzo que entiende que es clave.