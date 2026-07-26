Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 17:16h.

El Tottenham abre la puerta al Cuti pero crece la competencia

El padre del Cuti Romero habla del precio de salida del Tottenham: "Es caro el pase"

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El FC Barcelona y el Atlético de Madrid han chocado con numerosos nombres en el mercado de fichajes, desde objetivos comunes como Bernardo Silva o Marc Cucurella, que finalmente llegaron al Real Madrid, hasta jugadores que podrían cruzar sus caminos, como Julián Álvarez y Ferran Torres. Entre los primeros se encuentra un subcampeón del mundo de la talla del Cuti Romero, con una noticia buena y otra mala para los dos clubes españoles.

En el aspecto positivo, el Tottenham está dispuesto a dejar salir al futbolista argentino después de los refuerzos que han llegado durante este mercado al norte de Londres. Los Spurs están siendo uno de los grandes animadores del mercado para evitar otro año como el pasado, donde rozaron el descenso en la Premier, y ya han llegado para la defensa el también argentino Marcos Senesi, libre desde el Bournemouth y otro mundialista como el neerlandés Jan Paul van Hecke a cambio de 60 kilos al Brighton.

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Esto, sumado a la petición del Cuti Romero de salir del equipo, le coloca definitivamente en el mercado, tal y como ha confirmado su entrenador, Roberto de Zerbi: "He sido muy claro desde que empecé a trabajar en el club. Cualquiera que no sea feliz, cualquiera que no se sienta orgulloso de estar aquí y no quiera quedarse, tiene que irse".

"Quiero jugadores que se sientan orgullosos y felices de quedarse, que salten al campo con un gran motivación. En el fútbol actual, y ya lo vimos en el Mundial, la motivación marca la diferencia y la motivación nace de sentirse feliz de pertenecer a un mismo equipo", declaró el técnico italiano durante la pretemporada del Tottenham.

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El Inter de Milán ya negocia el fichaje del Cuti Romero

Con el Cuti Romero en el mercado, el punto negativo para el Barcelona y el Atlético de Madrid llega por la competencia existente por su fichaje. El último en aparecer en escena es el Inter de Milán y su director deportivo, Piero Ausilio, ya ha declarado en público que están en conversaciones para su llegada: "Estamos interesados, sin duda, es cierto. Hablamos con el agente y con el Tottenham. Veremos qué pasa".

Los nerazzurri estarían dispuestos a ofrecer una cesión con opción obligatoria de compra por el zaguero, tal y como se apunta desde Italia. Mientras, el Tottenham preferiría recibir ya el dinero y solicita en torno a 40 millones de euros por un jugador que ha sido clave en el camino de Argentina hasta la final del Mundial como uno de los mejores defensas del torneo y un gol clave en la remontada ante Egipto en octavos de final.