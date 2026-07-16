Juan Pérez 16 JUL 2026 - 09:29h.

La cesión, un as en la manga en el cierre del mercado

Cuti Romero se reserva una cláusula especial para el Atlético: precio fijo y opción preferencial

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El interés de FC Barcelona y Atlético de Madrid en el Cuti Romero es uno de los últimos movimientos que estira el condicionamiento de los jugadores mundialistas que están brillando de principio a fin. El central del Tottenham Hotspur está en el mercado por decisión propia, y la separación con ofertas estratosféricas para una venta de 50-60 millones deja una puerta entreabierta para la posibilidad de una cesión que tienen encima de la mesa los dos clubes españoles junto a otros italianos como el Inter de Milán.

La activación de los agentes e intermediarios de las estrellas que están en la final de la Copa Mundial de la FIFA es excelente, sobre todo por el perfil de los ofrecimientos y de los clubes interesados. Romero es el último de la lista en una semana donde el mismo Aymeric Laporte también ha aparecido en el entorno del Barça, una amalgama de centrales que podría provocar alguna salida en Can Barça.

La información de Sports es que el futbolista está presionando al Tottenham para conseguir una cesión, una oportunidad de mercado a la que quiere entregarse el conjunto culé si Inter y Atlético no entran en la puja por comprar al jugador. De hecho el medio cuenta que la prioridad del defensa es vestirse de culé, para lo cual habría que mover a algún peón de la plantilla por la presencia de Cubarsí, Araujo, Eric García, Gerard Martín o el recién renovado Christensen.

Tan complicada es la situación que el propio Romero ha sido señalado por parte de la afición después de irse a Argentina para recuperarse de una lesión en la rodilla derecha. Y con los Hotspur en plena lucha por el descenso, eso no sentó nada bien en el norte de Londres independientemente del valor que le da De Zerbi en la plantilla. Aún así desde la dirección deportiva han dado un volantazo para facilitar la salida del argentino, porque ya suman dos fichajes en su posición: Van Hecke y Senesi. Y con los 200 millones gastados en este mercado estival, la puerta al ahorro puede significar un movimiento significativo para rojiblancos o blaugranas en el último momento.