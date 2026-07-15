El central de España se picó en zona mixta tras el pase de España a la final

Intentan robar en la casa de Lamine Yamal mientras se disputaba el Francia – España

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Entusiasmo total en el vestuario de España. Tras el triunfo ante Francia en la semifinal del Mundial 2026, los futbolistas de la selección española celebraron el pase a la final en el vestuario y posteriormente, como suele ser habitual, pasaron por zona mixta para atender a los medios. Allí, Eric García dejó una imagen cuanto menos llamativa con un periodista de Argentina.

Hubo cruce de declaraciones entre el periodista y el jugador español. Todo en tono de buen rollo y sonrisas, eso sí. Según captó el diario Olé, el comunicador le dijo algo a Eric a su paso por zona mixta, previsiblemente ante una posible final entre España y Argentina, y el futbolista respondió con una advertencia: "Ten cuidado eh".

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El periodista le respondió de nuevo en tono de broma: "Están cagados". Y Eric volvió a responderle: "No, tú. Estás cagado tú", dijo mientras abandona la zona mixta del estadio de Dallas con una sonrisa.

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La final de España y un Eric García inédito

Todo esto después de que España se metiera en la segunda final de un Mundial de toda su historia, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica. Un Mundial en el que Eric García es uno de los pocos jugadores de España que aún no ha debutado, pues Pau Cubarsí y Aymeric Laporte han sido fijos en la zaga de Luis de la Fuente, mientras que Marc Pubill llegó a tener unos breves minutos en el duelo ante Austria.

Se da la casualidad de que Eric García también estuvo en el Mundial de Qatar 2022, pero tampoco llegó a debutar de la mano de Luis Enrique. Es decir, que ha estado en dos mundiales consecutivos y no ha disputado ni un solo minuto en 11 partidos disputados hasta la fecha.