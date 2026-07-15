Intentan robar en la casa de Lamine Yamal mientras se disputaba el Francia – España

Fran Duarte Madrid, 15 JUL 2026 - 11:29h.

El intento de robo ha sido frustrado por la seguridad privada y la policía ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido

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Mientras en Dallas Lamine Yamal jugaba la semifinal contra Francia, a miles de kilómetros de distancia se producía un intento de robo en su casa en Barcelona. Tal y como ha confirmado la periodista de La Vanguardia, Mayka Navarro, en el programa ‘Vamos a ver’, dos encapuchados han intentado entrar en la vivienda que tiene el futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española en Esplugues de Llobregat. Un robo frustrado por la seguridad privada cuando trataban de trepar el muro de la vivienda y que ha terminado con los dos encapuchados huyendo antes de que llegase la policía.

El intento de robo frustrado en la casa de Lamine Yamal

Después de frustrar el robo, la seguridad privada del domicilio se ha puesto en contacto con los Mossos d'Esquadra y una patrulla ha acudido hasta la vivienda para comprobar que todo seguía en orden. Los Mossos ya han abierto una investigación para intentar identificar a los ladrones. Cabe destacar que el futbolista compró la misma vivienda donde residieron Gerard Piqué y Shakira y que se hizo famosa por las guardias de los periodistas en la puerta de la casa cuando el futbolista y la cantante rompieron su relación. Se encuentra ubicada a unos 20 kilómetros del centro de Barcelona y forma parte de una lujosa y exclusiva zona a las afueras de la ciudad.

En el programa de 'Vamos a ver' han contactado con el tío del futbolista, Abdul, que se ha enterado en directo del intento de robo frustrado en la casa de su sobrino. Mayka Navarro aclara que afortunadamente no han logrado el objetivo de entrar en la vivienda y al final se ha quedado solo en una tentativa. La periodista señala que las grandes medidas de seguridad de la casa han sido fundamentales para evitar el robo haciendo que sea prácticamente imposible entrar sin permiso. El futbolista tiene un vigilante privado contratado, además de la empresa de seguridad privada que hace la ronda por este lujoso barrio para evitar robos como el que acaban de evitar.