María Trigo 15 JUL 2026 - 11:54h.

Vídeo e intercambio de mensajes entre ambos en Dallas

El whatsapp de Penélope Cruz a Borja Iglesias y el inicio de una amistad: "Alucinante"

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El pase de España a la final del Mundial 2026 está dejando muchos momentos históricos y este abrazo e intercambio de mensajes entre Borja Iglesias y Jenni Hermoso es uno de ellos. De una campeona del mundo a uno que puede serlo el próximo domingo en Nueva York. El cierre del círculo perfecto a una historia que pasó hace casi tres años.

Y es que como símbolo de solidaridad y de protesta, Borja Iglesias renunció a ser convocado por la Selección Española mientras Luis Rubiales siguiera en el cargo. El ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol le dio un beso en la boca sin consentimiento a Jenni Hermoso en un caso que dio la vuelta al mundo y que enturbió un hecho histórico del fútbol femenino en nuestro país.

Las bonitas palabras de Jenni a Borja Iglesias

El gesto del futbolista del Celta de Vigo no pasó desapercibido para la protagonista de la historia, que tras el pase de España a la final del Mundial, tuvo un pequeño encuentro con él. Como se puede ver en el vídeo que la propia Jenni Hermoso subió a las stories de su Instagram, Borja Iglesias se acercó a saludarla y ambos se dieron un abrazo.

"Este abrazo significa tanto para mí... te mereces todo lo bueno de este mundo. Que orgullosa de estar viviendo esto y que tú seas mi referente en todo", escribió Hermoso junto a la publicación del citado vídeo. Un momento que se llevó la posterior respuesta de Borja Iglesias: "Jenni, lo que te admiro, amiga. Qué bonito abrazarte. Muchas gracias por ser tan maravillosa".

¿Qué dijo en su día Borja Iglesias?

El 25 de agosto de 2023, cuando Luis Rubiales se negó a dimitir, el delantero de España publicó lo siguiente: "Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera. Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente".