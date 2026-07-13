María Trigo 13 JUL 2026 - 13:42h.

El delantero de España ha contado la historia de cómo surgió la amistad con la actriz y Javier Bardem

Borja Iglesias responde a Mariano Rajoy antes del Francia - España: "Me da un poco de pena"

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El Mundial 2026 ha dejado una reciente y curiosa amistad fruto de la admiración mutua que sienten entre ellos. Y es que Penélope Cruz y Javier Bardem han entablado una relación con Borja Iglesias. Si hace unos días el internacional de la Selección Española presumía de que el actor llevara su camiseta de España, ahora ha desvelado en una entrevista en DAZN cómo surgió todo.

Según ha contado Borja Iglesias, cuando vio en los videomarcadores del estadio a los actores, le comentó a un amigo que les encantaría conocerlos. Este amigo empezó a mover los hilos y se produjo la magia: "De repente, una noche me escribió Penélope por whatsapp para preguntarme cómo estaba y decirme que le hacía mucha ilusión conocerme también. Nos hemos conocido y, la verdad, es que muy feliz porque son dos personas que admiro por su talento y, sobre todo, por su posicionamiento social, por la importancia que le dan a los derechos humanos, a intentar que la sociedad sea un poquito mejor. Los admiro mucho".

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El delantero del Celta de Vigo también ha mostrado el orgullo que siente cuando ve a Javier Bardem con su camiseta en el estadio: "Es flipante. Además, lo veo como muy feliz con ella, que la enseña mucho y que le ha gustado llevarla. Se lo agraezco mucho y estoy muy feliz". Por último, Borja Iglesias ha rematado el relato curiosa historia que nos deja el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con un "alucinante".

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En lo deportivo, España afronta las últimas horas de preparación de cara al choque de las semifinales del Mundial que tiene que jugar contra Francia este martes a las 21.00 horas en el estadio de Dallas. La Selección Española, si gana, se enfrentaría en la final al ganador del Inglaterra-Argentina del otro lado del cuadro.