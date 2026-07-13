La equipación inédita de España para la semifinal ante Francia en el Mundial 2026

Juan Pérez 13 JUL 2026 - 12:40h.

La Roja se ve obligada a modificar las calzonas del segundo uniforme

El gesticulante Iván Barton, el árbitro designado para el España - Francia

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La semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia deja una nueva seña de identidad en La Roja con una combinación de colores hasta ahora nunca vista en la equipación de las utilizadas en la cita internacional. A pesar del uso de la camiseta blanca en varios partidos, el choque contra los galos obliga a cambiar las calzonas para dejar un conjunto inédito en Estados Unidos.

El blanco que mueve a millones de españoles entre celebraciones y quehaceres diarios vuelve a escena en las semis con un matiz diferencial, por primera vez la equipación completa no será la del diseño habitual. La FIFA ha anunciado la vestimenta completa para el encuentro con la certificación de los pantalones granate, un mix que España sí ha usado en partidos previos como el amistoso contra Serbia...aunque en esa ocasión las medias eran también granate y no blancas.

Francia vestirá con la equipación oficial al vestir como local con camiseta azul, calzonas blancas y medias rojas, mientras que España tira del blanco en camiseta y medias con el pantalón granate. Por su parte los porteros vestirán el verde y el amarillo respectivamente, mientras el matiz de los petos también forma parte de la elección oficial como anuncia la FIFA.

Argentina deja de lado el albiceleste

La segunda semifinal también tiene colores confirmados con el mismo panorama para los visitantes, porque Argentina deja de lado sus colores tradicionales para pasar al azul oscuro al completo. Inglaterra viste de blanco mientras que la selección liderada por Leo Messi cambia de tono hasta variar su identidad. Curiosamente en los dos últimos encuentros del Mundial 2022 donde salieron campeones, sus rivales vistieron de azul oscuro antes de caer ante el equipo de Scaloni.

Los matices forman parte del todo en un Mundial, sobre todo en la mente de los más supersticiosos, pero el aluvión de camisetas blancas de la selección debe ser un aliciente para confiar en el pase a la final de España para llegar a la gran final del fin de semana.