María Trigo Sevilla, 13 JUL 2026 - 10:44h.

El portero del Athletic repasó toda la actualidad que rodea a la Selección Española antes de la semifinal

Unai Simón no se enconde y señala el nivel de Joan García: "Es el mejor portero de LALIGA"

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Unai Simón repasó la actualidad de la Selección Española desde Dallas, ciudad en la que están preparando el encuentro de las semifinales del Mundial contra Francia. En una entrevista en El Partidazo de Cope, el portero del Athletic Club valoró la suplencia de Pedri frente a Bélgica, reconoció su obsesión por los penaltis, eligió entre Mbappé o Dembélé y habló de los riesgos que asume a veces en la salida de balón de España y el nerviosismo que eso puede producir entre los aficionados.

Comenzando por el principio, cuando a Unai Simón le preguntan cómo está Pedri, ensalzó la figura de Fabián Ruiz, tal y como se puede ver en el siguiente vídeo. Además, añadió en su comentario que considera que "todos queremos jugar" y que "no hay sitios para todos", pero "todo el mundo quiere ganar este Mundial y cuando te toca asimilar ese rol, pues lo asumes y remas".

Unai Simón y los penaltis

El porteo del Athletic se encargó de dejar muy claro en la entrevista lo que piensa sobre los penaltis y las tandas: "No, me gustaría ganar la eliminatoria en 90 minutos, 4-0 o el resultado que sea. O 7-8, me da igual. No me gustan las tandas de penaltis. Es que no me gustan y a la vez tengo mucha confianza. Me considero como un poco loco de los penaltis, de análisis de penaltis. Pero también tengo la certeza de que es una lotería. Yo puedo intuir por dónde pueden ir los penaltis por lo que he visto, por lo que siento, por lo que puedo ver en el jugador. Pero, evidentemente, yo por mucho que crea que va a la derecha, me lo puede cambiar a la izquierda en ese momento del partido. Yo confío mucho en que si acierto el lado, lo voy a parar y si no, es como mi responsabilidad tener que pararlo y me exijo de esa manera. Pero no quiero llegar a los penaltis, no me gustan, porque sé que es una lotería".

Los despejes y cómo ganarle a Francia

"Lo hago porque considero que tengo que hacerlo", comenzó diciendo Unai Simón al explicar una de las jugadas que hizo en los últimos minutos contra Bélgica. "El día de Bélgica hubo un balón que tenía que haber despejado arriba. Con Francia si jugamos a eso no vamos a ganar. Tenemos que hacer correr a la gente de delante. Si nos ponemos a pegar lavadoras... hay momentos que hay que ser de la vieja escuela y considero que los tengo, pero hay que reducirlos y saber cuándo usarlos", añadió.

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Hablando de Francia, no dudó en mojarse entre dos de sus estrellas: "Imprevisible es Dembélé, porque usa las dos piernas de la misma manera. Al final, Kylian, sí que es un jugador que no voy a decir que es previsible, porque tiene muchos registros. Pero Dembélé tiene esos registros con las dos piernas de las dos maneras, con centros, con disparos de cualquier zona del área…". A eso comentó que si uno de los dos va corriendo contra él espera "que esté algún defensa delante".