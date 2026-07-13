Joaquín Anduro 13 JUL 2026 - 00:20h.

Joan Laporta estará en Dallas para el España-Francia

Laporta, enfadado, toma la manija del caso Julián Álvarez

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El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha llegado este domingo a Dallas para presenciar el próximo martes el encuentro de semifinales del Mundial 2026 entre España y Francia. El catalán ha respondido a todo ante los medios, reconociendo que apoyará a la Selección Española, defendiendo a Pedri, cerrando la puerta a Raphinha y avisando al Atlético de Madrid con la oferta encima de la mesa por Julián Álvarez.

Las palabras de Joan Laporta sobre la actualidad del Barça

Oferta en el aire por Julián Álvarez: "Evidentemente, lo que no vamos a hacer es estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta pero esa oferta no es ilimitada y, en su momento, diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. La hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta de una cantidad muy importante. Pero no será ilimitada la vigencia de esta oferta".

Relación con el Atlético de Madrid: "Yo, en la última vez que estuve hablando con Miguel Ángel Gil, hablamos muy claro, como siempre, y entiendo que tenemos muy buena relación con ellos. Hubo al principio una confusión en cuanto a la oferta que hicimos y se lo aclaré, entiendo. Nosotros no hemos presionado más; sólo le dije que, a partir del momento que tengan una alternativa, esta oferta está vigente y se quedó ahí. No ha evolucionado más allá de momento".

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Posible salida de Raphinha: "No tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés: Raphinha es un puntal de nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi creo que estamos reforzando mucho la delantera pero eso no quiere decir que vayamos a desprendernos de Raphinha, que es un jugador clave para nosotros. Precisamente, la lástima fue la temporada pasada que Raphinha no pudiera estar a pleno rendimiento en ese final de Champions y de Copa que tuvimos porque creo que los resultados hubiesen sido distintos".

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Semifinales del Mundial: "Vengo a apoyar a la Selección Española ante Francia. Será un partido complicado, pienso que es el momento de estar y de apoyar. En la Selección tenemos muchos jugadores del Barça que seguro que si pasan a la final estarán muy contentos. Me sabe mal por Jules, que está en Francia. Por el otro lado tenemos a Gordon en Inglaterra. Tenemos una buena representación pero aquí a lo que vengo es a apoyar a la Selección Española".

Suplencia de Pedri ante Bélgica: "Suplencia... creo que es una dosificación de Pedri. Es un puntal de la Selección Española y del Barça y creo que es más una cuestión de dosificar el esfuerzo que se hace en un Mundial que no una suplencia. Pedri, para mí, es titular y cuando juega se nota siempre. Todos los partidos que ha jugado Pedri, ha jugado bien, lo que pasa es que hay muchos grandes jugadores también en la selección que merecen jugar pero el talento de Pedri es extraordinario".