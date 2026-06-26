Redacción ElDesmarque Madrid, 26 JUN 2026 - 09:47h.

El delantero egipcio es una opción de Al-Hilal para reforzar su delantera

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La posible llegada de Mohamed Salah al Al-Hilal podría modificar por completo el futuro de Raphinha. El extremo del FC Barcelona continúa siendo uno de los grandes objetivos del conjunto saudí para reforzar su ataque este verano, aunque la irrupción del internacional egipcio en la lista de prioridades amenaza con enfriar una operación que parecía ganar fuerza en las últimas semanas.

Según ha informado Sport, Al-Hilal ya ha trasladado una importante propuesta a Salah, quien será agente libre a partir del 1 de julio tras finalizar su etapa en el Liverpool. La oferta contempla un contrato de tres temporadas, con una cuarta opcional, y un salario de 20 millones de euros netos por campaña, unas condiciones similares a las que el club saudí estaría dispuesto a ofrecer al futbolista azulgrana. Actualmente, Raphinha está centrado en recuperarse de su lesión en el bíceps femoral, pero los rumores sobre su situación económica, ya desmentidos por su mujer, hacen pensar que marcharse a Arabia Saudí es una opción real para el brasileño.

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Al-Hilal ha hecho una oferta a Mohamed Salah

El objetivo del Al-Hilal es incorporar una estrella de primer nivel para liderar su proyecto deportivo. Hasta ahora, Raphinha figuraba entre las principales opciones, pero la posibilidad de cerrar el fichaje del atacante egipcio podría relegar al brasileño a un segundo plano. La pasada semana, el portal brasileño GE, aseguró que el extremo del Barcelona estaba dispuesto a escuchar la propuesta saudí una vez concluyera la Copa del Mundo.

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Lo cierto es que ni el jugador ni su entorno han confirmado públicamente esas informaciones y, de acuerdo con Sport, Raphinha continúa gestionando personalmente su carrera junto a su esposa, después de quedarse sin representante tras la incorporación de Deco a la dirección deportiva del Barça.

Raphinha está centrado en su recuperación

La prioridad del delantero brasileño pasa por recuperarse de la lesión muscular en el bíceps femoral que le ha estado persiguiendo durante toda la temporada y que le ha hecho tener una nueva recaída durante el Mundial. El internacional brasileño permanece trabajando al margen de sus compañeros con sesiones específicas para intentar regresar cuanto antes a la competición, siendo su objetivo unos hipotéticos cuartos de final.