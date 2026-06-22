Destapan la delicada situación de Raphinha y que le llevaría Arabia Saudí

Celia Pérez 22 JUN 2026 - 13:21h.

Apuntan a problemas económicos del extremo brasileño

Raphinha marca su prioridad y pone fecha tras la nueva tentativa de Arabia Saudí

Compartir







Raphinha no está viviendo una temporada fácil. A las lesiones que le han frenado esta temporada y que no le han permitido tener la continuidad esperada en el Barça, se une ahora un nuevo varapalo con Brasil. El extremo no pudo terminar ni la primera parte frente a Haití por problemas musculares y ha vuelto a encender las alarmas con sus dolencias, aunque sus problemas no terminan ahí. Ahora desde Brasil destapan un lío personal que podrían llevarle a salir del Barcelona para poner rumbo a Arabia Saudí.

En una entrevista en el podcast 'Red Cast', el exfutbolista brasileño Marcos André Batista Santos, más conocido como Vampeta, ha asegurado que Raphinha está viviendo un momento personal muy delicado. Más allá de la situación física del jugador, cuenta que tiene "serios problemas familiares y económicos" y que su deseo es poner rumbo a Arabia Saudí por así podría solucionarlos. "Cuenta con irse al Al Hilal para cambiar las cosas", desveló dejando entre ver una situación que está provocando un gran revuelo en el país.

PUEDE INTERESARTE Las condiciones del FC Barcelona a Iñaki Peña ante una irremediable salida

Raphinha y el interés del Al Hilal

El Al-Hilal lo tiene entre ceja y ceja desde hace tiempo y se ha empeñado en que este sea el verano donde definitivamente consiga a Raphinha. Hasta el momento, el '11' siempre ha descartado la posibilidad de abandonar el club culé para poner rumbo a la liga saudita, pero parece ser que en esta ocasión no lo tiene tan claro. O eso es lo que desvelaba GE Globo, que señala que el futbolista no se ha cerrado en banda y que pone fecha para tomar una decisión.

PUEDE INTERESARTE Gavi tiene claro los dos fichajes que quiere del Atlético en el Barça

Con la mente puesta al 100% en Brasil, Raphinha no quiere distracciones en una cita mundialista en la que sueña con hacer historia y por ello ha emplazado cualquier negociación a una vez que termine el Mundial.