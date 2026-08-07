La afición del Barcelona celebra haberle robado el fichaje de Rodri Hernández al Real Madrid

Pablo Sánchez 07 AGO 2026 - 15:25h.

La confesión que explica el 'no' de Rodri Hernández a la propuesta "irrechazable" del Real Madrid

El futuro del mediocentro español, cada vez más cerca del Camp Nou

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El Barcelona parece haberle ganado la partida al Real Madrid por el fichaje de Rodrigo Hernández y eso es motivo de alegría en el entorno blaugrana. La llegada del mediocentro al Camp Nou parece estar más cercana que al Santiago Bernabéu y eso genera debate en ambos bandos. La afición del Barça, mientras tanto, celebra como una victoria sobre el eterno rival este posible refuerzo.

Las cámaras de ElDesmarque fueron testigo de las opiniones de algunos aficionados del Barcelona al respecto. En el vídeo superior lo puedes ver.