Javi Rayo 06 AGO 2026 - 20:08h.

El Real Madrid lo ha hecho oficial este jueves

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Acelerón en las últimas horas a la renovación de Vinicius con el Real Madrid y oficialidad. El conjunto blanco ha hecho oficial la ampliación a última hora de la tarde de este jueves. Parece que todas las partes estaban por el deseo de continuar juntos y han hecho varias concesiones para que así fuera.

Según ha podido saber ElDesmarque, el Real Madrid salió muy optimista de la reunión de este miércoles con Vinicius. Aunque el brasileño no había estampado su firma, sí que se había comprometido verbalmente. Unas horas después, el futbolista brasileño dio el sí definitivo y renueva con el conjunto madrileño hasta 2032, ampliando por seis años su vinculación con el 15 veces ganador de la Champions League, la cual expiraba el 30 de junio de 2027.

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Vinicius firma hasta 2032

El Real Madrid había subido ligeramente su oferta, ofreciendo a Vinicius un salario más alto que en la primera propuesta, eso sí, no al nivel de Mbappé. Una propuesta a la que al brasileño habría dado luz verde ya que su deseo siempre fue continuar en el conjunto blanco, aunque no lo exteriorizara de cara al público. Según Fabrizio Romano, Florentino Pérez y José Mourinho han sido claves para que el atacante diera su brazo a torcer.

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Florentino Pérez no se imaginaba un Real Madrid sin Vinicius. Como ya contamos hace unos meses en ElDesmarque, la idea de la directiva merengue siempre fue lograr que Vinicius y Mbappé se entendieran en el campo, sin necesidad de vender a ninguno de los dos. Una tarea encomendada a José Mourinho, que será el encargado de conseguir algo que no hicieron ni Carlo Ancelotti, ni Xabi Alonso, ni Álvaro Arbeloa.