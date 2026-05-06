Javi Rayo 06 MAY 2026 - 16:10h.

El Real Madrid ni contempla ni contemplará la venta de Mbappé o Vinicius

Álvaro Carreras confirma el encontronazo con Rüdiger con un comunicado oficial

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El vestuario del Real Madrid se ha convertido en un auténtico polvorín. El encontronazo entre Rüdiger y Álvaro Carreras, el 'like' de Dani Carvajal a una polémica publicación sobre Arbeloa, las 'vacaciones' de Mbappé por Italia estando lesionado... Y todo ello mientras el conjunto blanco vuelve a firmar un año en blanco, el segundo consecutivo. Por si fuera poco con los líos extradeportivos, en los últimos días ha surgido el debate: ¿Son mejores Vinicius y Mbappé juntos, o por separado? Un debate que ha provocado que muchos madridistas ya piensen en la venta de uno de sus dos cracks. Un deseo que choca frontalmente con las intenciones de la dirección deportiva.

Mbappé y Vinicius tendrán que aprender a entenderse

Según informa Manu Carreño en ElDesmarque de Cuatro, el Real Madrid no contempla ni la venta de Vinicius ni tampoco la de Mbappé. La dirección deportiva del conjunto merengue tiene claro que ambos deben jugar juntos y deben hacerlo como titulares. No se contempla ningún otro escenario, y así se lo comunicarán al entrenador que llegue para sustituir a Álvaro Arbeloa. Ya sea Jose Mourinho, Deschamps, Pochettino... El nuevo inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu tendrá la difícil empresa de hacer que Mbappé y Vinicius se entiendan en el terreno de juego y que ambos saquen la mejor versión de sí mismos. Una tarea con la que no han podido ni Carlo Ancelotti, ni Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa.

En el Real Madrid tienen claro que desprenderse de cualquiera de sus dos estrellas sería un error fatal, por eso insisten en que ambos deben aprender a jugar juntos, cueste lo que cueste. Aunque existe el riesgo intrínseco de otro año en blanco si no logran hacer que se entiendan, la dirección deportiva merengue está dispuesta a asumirlo. Ni limpieza de vestuario, ni cambio de estilo, la primera tarea -y la más importante- del nuevo entrenador del Real Madrid será confeccionar el mejor once alrededor de Mbappé y Vinicius como titulares indiscutibles.