Pablo Sánchez 06 MAY 2026 - 14:19h.

El Cádiz ya es favorito y el Zaragoza sigue cayendo: el Big Data predice el final de LALIGA Hypermotion

Pide calma en el apartado extradeportivo

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El Real Zaragoza vive una situación límite. El equipo está cada día más cerca de consumar su descenso a Primera Federación a falta de cuatro jornadas para el final de LALIGA HYPERMOTION. La situación del grupo con la hinchada es cada vez más tensa y sirve como ejemplo lo que sucedió con Raúl Guti tras el choque frente al Granada. Este martes, en rueda de prensa, otro integrante de la plantilla como Rober González denunció públicamente actos vandálicos en su hogar.

El futbolista blanquillo, con calma, reiteró que estos hechos no benefician en nada al grupo y denunció lo que había sucedido en su casa. Un problema extradeportivo que sobrepasa cualquier límite y que complica aún más la situación del grupo.

"Respero lo que la afición pueda decir o mostrar en el campo. Insultos, pitadas, cualquier cosa es respetable porque estamos haciendo una temporada de mierda. Pero creo que hay temas que van más allá del fútbol y no se deben sobrepasar. Esta noche me tocó a mi. Me pintaron y me reventaron la puerta de casa. Son cosas que no benefician al grupo. Tenemos familia e hijos. Hay niños dentro de la plantilla que tienen miedo. No beneficia a ninguna parte, no vamos a encontrarle el punto positivo a esto. Respeto todo lo que pase en el campo pero estos temas extradeportivos no creo que ayuden", sentenció.