Pablo Sánchez 04 MAY 2026 - 18:30h.

Los detalles del contrato de Raúl Guti en el Zaragoza: cuántos partidos le quedan para renovar y el motivo para rescindirle

Rifirrafe en uno de los fondos del Ibercaja Estadio

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El abismo está tan cerca para el Real Zaragoza que ya arde. El cuadro blanquillo se encuentra a cuatro puntos de la salvación con cuatro jornadas por delante. El contexto es tan desolador que prácticamente nadie confía ya en lograr el objetivo. La derrota del pasado viernes ante el Granada en el Ibercaja Estadio terminó casi por enterrar la poca ilusión que quedaba. Un duelo tras el cual se han sucedido una serie de desagradables acontecimientos.

El más reciente ha tenido lugar en las últimas horas. Diferentes medios aragoneses se han hecho eco de las pintadas que han aparecido en algunas instalaciones del club contra la gestión de la entidad por parte de los dirigentes. El hartazgo es tal que la afición ha expresado su malestar con mensajes en la ciudad deportiva y en otros escenarios del conjunto zaragocista.

En lo que al partido se refiere, la polémica tuvo lugar después del pitido final. La afición del Zaragoza expresó su enfado contra el equipo desde ese mismo instante. Poco después, los jugadores se dirigieron a uno de los fondos para pedir perdón y aguantar el chaparrón. Fue ahí donde se desencadenó un rifirrafe entre la parroquia blanquilla y Raúl Guti.

Ambas partes se enzarzaron en una discusión que terminó en pitada mientras los protagonistas se dirigían hacia el túnel de vestuarios. Poco después, las redes sociales vertieron su enfado contra el jugador del Zaragoza por su actitud.

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El enfado contra Guti en las redes

Fueron muchos los aficionados del Zaragoza los que expresaron su enfado con Guti en las redes con mensajes como los que recopilamos a continuación: