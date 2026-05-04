Celia Pérez 04 MAY 2026 - 10:14h.

Termina contrato en junio

Ya hay sanción para Esteban Andrada por su puñetazo a Pulido en el Huesca - Real Zaragoza

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En un tramo final de temporada de alta tensión en el Real Zaragoza, donde cada vez se hace más complicada la permanencia en Segunda, la dirección deportiva trabaja sin parar con vistas a la próxima campaña con Lalo Arantegui al frente. A pesar de que los objetivos deportivos es la gran preocupación del club blanquillo, en paralelo la entidad trabaja en la plantilla futura, aunque todo dependerá de la categoría en la que se encuentre y lo que ocurra con parte de sus hombres. El futuro es una incógnita, como ocurre con Raúl Guti.

Según cuenta El Periódico de Aragón, el contrato del futbolista, que expira este verano, cuenta con una cláusula por la que podrá ampliar un año más su vinculación si cumple un mínimo de partidos. Es decir, el centrocampista necesita jugar al menos 45 minutos durante 25 partidos oficiales para alargar su contrato, algo de lo que se encuentra a dos partidos de conseguir (hasta el momento lleva 23).

La cuestión es que a pesar de que aunque consiga la ampliación, dicho contrato, como el de otros tantos de sus compañeros, cuenta también con una opción de resolución unilateral por parte del club en caso de descenso a Primera RFEF.

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En este sentido, al Real Zaragoza aún le queda por delante cuatro jornadas en LALIGA Hypermotion para tratar de terminar de definir su temporada. A cuatro puntos de la salvación, que marca el Cádiz con 39 puntos en la tabla, el cuadro de Dani Navarro se aferra hasta el final a una lucha que cada día se complica un poco más. Por lo que Lalo Arantegui sigue trabajando sobre dos posibles escenarios ya que la planificación no será la misma si el equipo consigue salvar la categoría y si por el cambio termina sucumbiendo al descenso a Primera RFEF.