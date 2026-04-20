Los dos fichajes cerrados por Lalo Arantegui en el Real Zaragoza y dos más en la órbita

Celia Pérez 20 ABR 2026 - 10:22h.

El director deportivo sigue trabajando sin parar en la dirección deportiva

La tremenda rajada de José Juan Romero por el Real Zaragoza-Ceuta: "El partido se ha visto adulterado"

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El Real Zaragoza no piensa tirar la toalla. El conjunto de David Navarro se aferra con fuerza a la permanencia, más aún ante la profundad crisis que pasa el Cádiz, y afronta las seis jornadas de liga que aún quedan con el gran objetivo de mantener la categoría. A pesar de que los objetivos deportivos es la gran preocupación del club blanquillo, la dirección deportiva trabaja sin parar vistas a la próxima campaña con Lalo Arantegui al frente.

La llegada del director deportivo ha supuesto hasta el momento la apuesta por gente de la casa con las renovaciones de de Hugo Pinilla y Lucas Terrer, pero también trabaja en aquellos refuerzos que considera necesarios para mejorar la plantilla de cara a la próxima temporada. Ahí, según cuenta La Jornada de Aragón TV, Lalo Arantegui ya tiene cerrado dos hombres.

El primero de ellos es el de Jaume Jardí, el joven delantero del Gimnàstic de Tarragona. A sus 23 años, ha militado en las canteras de Barça y Real Madrid para acabar explotando en el equipo catalán y centrando el interés de un club como el Real Zaragoza. El otro es Rubén Díez, del Ceuta. El futbolista zaragozano ha sido clave en los esquemas de José Juan Romero esta temporada, asumiendo el liderazgo de la medular.

Ambos ya están cerrados por Lalo Arantegui, que sigue adelante en una planificación en la que sigue pendiente de conseguir el fichaje de Diego Fuoli, para la portería, y el de Víctor Mingo, el delantero del Arenteiro que acaba contrato este próximo mes de junio y que está en el radar blanquillo.

De esta forma el club sigue adelante en el rediseño de la plantilla para la próxima temporada. A la espera de conocer si el equipo sigue en Segunda división o se consuma el descenso a Primera RFEF, en la dirección deportiva no paran y siguen adelante moviendo las piezas necesarias.