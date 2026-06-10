Cómo hacerse nuevo socio del Betis y cómo cambiar de asiento en La Cartuja

Álvaro Borrego 10 JUN 2026 - 12:51h.

La campaña de socios 2026/27 comienza con el periodo de renovaciones de los abonados, que arranca el 10 de junio y finaliza el 7 de julio.

Los detalles de la campaña de abonos del Betis para la 26/27: fechas, plazos de renovación y subida de precios

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El Real Betis ha presentado este miércoles la campaña de abonos para la temporada 26/27, marcada por el regreso a Champions, que conllevará una subida aproximada de un 10% de media de los precios. Con el traslado al Estadio La Cartuja, el club fijó en 57.000 abonados su numerus clausus, por lo que el número de nuevas altas dependerá de las bajas que se hayan producido a lo largo del año anterior. En ElDesmarque ofrecemos los detalles para saber cómo cambiar de ubicación y cuál es el procedimiento a seguir para intentar una nueva alta de socio. Si necesitas más detalles podrás consultarlos en https://paratodalavidabetis.es/.

Cómo cambiar de ubicación y cómo hacer la reagrupación infantil

Una vez cerrado el periodo de renovaciones, los abonados tutores de los infantiles podrán iniciar el trámite para la reagrupación familiar desde el 11 al 21 de junio. Este proceso sólo puede realizarse desde el área privada de socios > reagrupación infantil familiar, incluyendo como cabecera del grupo al tutor del abonado infantil.

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Este abonado, así como el resto que forme parte de esta agrupación, tendrá la opción de trasladarse a la zona del abonado infantil o viceversa, o bien ambos podrían trasladarse a otra zona del Estadio La Cartuja, según disponibilidad. Para iniciar este trámite es necesaria la renovación de los abonos del grupo que desea realizar la agrupación infantil familiar, salvo en el caso de los socios Palmerín que en esta temporada 2026/27 pasan a categoría infantil.

¿Puede el resto de los abonados hacer cambios de ubicación?

También los abonados que así lo deseen, incluidos infantiles, podrán solicitar su cambio de ubicación en el Estadio La Cartuja de manera individual inscribiéndose en este proceso entre los próximos 11 y 21 de junio en su área privada de socios > Cambio de asiento. Las citas de reagrupación y cambios se notificarán por correo electrónico entre el 1 y el 9 de julio.

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Los abonados inscritos en algún proceso de reagrupación o cambio de sitio deberán esperar a que se efectúen los cambios para el envío o recogida de su abono y/o camiseta, es decir, a partir del 20 de julio. Esta circunstancia aplicaría al grupo completo de renovación. El criterio para la asignación de las citas para reagrupaciones y cambios será la antigüedad de socio de manera individual o grupal en su caso. Las citas para la reagrupación y cambios de ubicación se atenderán entre el 13 y 17 de julio, aunque estas fechas están sujetas a posibles modificaciones.

¿Cómo hacerse nuevo socio del Betis?

Una vez finalizado el periodo de renovaciones, los cambios de ubicación y reagrupaciones infantiles, y con el objetivo de atender la fuerte demanda del beticismo, el Real Betis abrirá un periodo de alta para nuevos abonados entre los socios Soy Bético inscritos en la lista de espera a partir del 20 de julio. Este proceso se podrá realizar desde el Área privada de socios.

La inscripción en la lista de espera se podrá realizar entre el 11 y el 25 de junio, y la podrán completar tanto los socios Soy Bético de la temporada 2025/26 como los de la temporada 2026/27 que hayan formalizado su alta.

¿Cuántas altas se podrán realizar durante la campaña de socios 2026/27?

Con el traslado al Estadio La Cartuja, el Real Betis fijó en 57.000 abonados su numerus clausus. Éste será el número de abonados también para la temporada 2026/27. El número de altas, por tanto, dependerá de las bajas que se produzcan durante la fase de renovación. Como ya informó el Club durante la campaña de socios del pasado ejercicio 2025/26, todas las altas que se produzcan en esta etapa provisional en La Cartuja, un recinto de mayor aforo, no tienen asiento asegurado a la vuelta al Estadio Benito Villamarín.