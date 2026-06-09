Álvaro Borrego 09 JUN 2026 - 17:24h.

El utrerano vuelve a dejar mensajes subliminales en sus redes: "Y volveré a ese lugar donde este niño vio crecer. Quiero volver a mi casa, quiero volver a mi hogar"

El Mundial limita el mercado del Betis

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El futuro de Dani Ceballos sigue siendo toda una incertidumbre. La llegada de José Mourinho le deja sin sitio en el Real Madrid y huelga decir que Florentino Pérez nunca facilita la salida de ninguno de sus efectivos, por más descartes que sean, aunque todo parece indicar que este será el verano indicado para que el utrerano cambie de aires nueve años después de su adiós al Real Betis. Durante estas semanas el futbolista ha sido vinculado con grandes clubes de Europa como el Ajax o el Como 1907, algo que él mismo se ha encargado de desmentir (con indirectas) a través de sus redes sociales, una forma de proceder que prácticamente se repite cada mercado de fichajes.

Y es que consumir las redes sociales del futbolista se ha convertido en una novela de suspense para todo aquel que quiera confabular con su futuro. Desmentidos, guiños, mensajes subliminales y canciones con intrahistoria. Este mismo martes Dani Ceballos publicaba una historia en Instagram con la canción 'Volveré', de Galván Real, lo que muchos vinculaban con su posible deseo de regresar al Real Betis. Y la letra no dejaba a nadie indiferente: "Y volveré a ese lugar donde este niño vio crecer. Donde jugábamos sin miedo a envejecer. Quiero volver a mi casa, quiero volver a mi hogar. A ese bonito lugar", rezaba la canción.

Lo cierto y verdad es que si hablamos en clave bética a 9 de junio no se ha producido ningún movimiento formal entre las partes. El deseo del futbolista va en consonancia con los anhelos del Real Betis, pero para que su regreso se complete ambos deberán poner de su parte. En lo económico, pero sobre todo en lo personal, dejando de un lado tiranteces o disparidades de años pasados. En principio el Real Madrid podría dejarle salir por entre seis y ocho millones de euros, pero hay asuntos más importantes a tratar.

El Real Betis ya le ha reiterado durante todos estos años que en caso de materializarse un posible regreso sería condición sine qua non que el futbolista realizase un esfuerzo importante en ese sentido. Lo cierto es que el centrocampista nunca ha escondido su deseo de volver. Durante todos estos años el futbolista se ha pronunciado incluso públicamente sobre un posible regreso, pero ya sea por las exigencias del Real Madrid, la poca disponibilidad económica de los verdiblancos o incluso por momentos la negativa del futbolista a bajar en exceso sus emolumentos siempre hicieron de este un entuerto imposible. Un escenario que parece volver a tener este verano nuevos capítulos. ¿Con el mismo o distinto final?