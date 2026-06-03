La lista de descartes de José Mourinho en el Real Madrid: seis salidas decididas

Fran Fuentes 03 JUN 2026 - 19:50h.

El portugués ya toma decisiones importantes de cara al próximo verano

Santi Cañizares avala el perfil de fichaje del Real Madrid con el ejemplo del Valencia: "No queda remedio"

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El Real Madrid se ha metido de lleno en la planificación del mercado de fichajes. Y es que, a expensas de que José Mourinho asuma de nuevo el cargo de entrenador, ya está teniendo mano con los fichajes. Y es que a la incorporación de un defensa central como Ibrahima Konaté se une la llegada de un lateral veterano como Denzel Dumfries para dar competencia a Trent Alexander-Arnold. No obstante, también empieza a tomar ya decisiones en el apartado de salidas, y eso que todavía no se ha sentado otra vez en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Los seis jugadores que José Mourinho quiere echar a la calle en el Real Madrid:

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En este sentido, según informa Ramón Álvarez de Mon, José Mourinho ya habría deslizado la lista de bajas que quiere que el club tramite a lo largo de este mercado de verano. De atrás hacia delante, el primer nombre es el de Raúl Asencio. El canterano madridista, que llegó a echar una mano al primer equipo en un momento de necesidad, ha ido perdiendo el beneplácito del club después de su desplante a Álvaro Arbeloa, el lío que tuvo al no pedir perdón al vestuario y su supuesta vida nocturna. Asimismo, también habría solicitado la salida de Fran García. El lateral ha cumplido, con más o menos acierto, el rol de lateral suplente y, aunque su salida se paralizó el pasado mes de invierno, ahora todo apunta a que buscará equipo.

Siguiendo hacia delante pasamos al centro del campo, donde José Mourinho habría decidido que no continuase Eduardo Camavinga. Los varios años que lleva en el Real Madrid estancado, sin evolucionar ni dar un paso adelante, amén de salir en las fotos de los momentos puntuales más desastrosos de los últimos años, pueden ser los motivos por los que el portugués habría pedido su marcha. Una situación similar a la de Dani Ceballos. El pasado verano se frenó su marcha por un motivo de cupo de jugadores españoles. Sin embargo, tras sus desplantes a Álvaro Arbeloa, su nulo rendimiento deportivo y constantes lesiones, que le impiden contar con él con cierta frecuencia, podrían precipitar su salida.

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Llegando a la delantera, con Franco Mastantuono tampoco contaría. Y es que el argentino ha demostrado que todavía no está hecho para afrontar un contexto competitivo de máxima exigencia como es el Real Madrid. El club le buscará una cesión y River Plate ya sondea su regreso. Por último, Rodrygo Goes sería la última de las seis salidas que habría solicitado José Mourinho a la directiva del Real Madrid. Pese a que con Xabi Alonso parecía estar resucitando después de dos temporadas de nulo rendimiento deportivo, el portugués habría tomado la decisión de darle salida. Eso sí, como principal obstáculo para que algún club le firme está su lesión de ligamento cruzado anterior.