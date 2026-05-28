El Real Madrid ya ha comunicado al Benfica cuándo pagará la cláusula para liberar a Mourinho

Fran Fuentes 28 MAY 2026 - 15:23h.

Se lo ha hecho saber Florentino Pérez personalmente a Rui Costa, presidente del club portugués

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José Mourinho se convertirá en el próximo entrenador del Real Madrid... siempre y cuando Florentino Pérez gane las elecciones a la presidencia. Su contratación queda a expensas de que el actual presidente se mantenga en el cargo, tras el referéndum al que se presenta contra Enrique Riquelme, después de los comicios, que tendrán lugar el próximo domingo 7 de junio. Muchos dan por hecho que revalidará su victoria, aunque todo queda a expensas de los socios.

Así las cosas, según informa Sergio Horas para ElDesmarque, el Real Madrid ya tiene claro cuándo pagará la cláusula liberatoria por el técnico portugués, y así se lo ha comunicado al Benfica. En este sentido, el propio Florentino Pérez ha mantenido una conversación personal con Rui Costa en la que le ha hecho saber que abonará la rescisión de José Mourinho con el club lisboeta al término de las elecciones. De hecho, no habrá que esperar mucho más tarde de las votaciones. Y es que la intención es pagar la cláusula del entrenador portugués el próximo lunes 8 de junio, un día más tarde de que los socios del Real Madrid elijan.

En este sentido, el Real Madrid pagará 15 millones de euros, dado que la cláusula liberatoria, que finalmente era de siete 'kilos' y no de tres como se expuso en una primera instancia, ya ha caducado. El plazo venció el pasado martes 26 de mayo, pero la convocatoria de elecciones por parte del Real Madrid ha retrasado todos los planes, como la fecha para anunciar al nuevo entrenador o la planificación de los fichajes del inminente verano.

En este sentido, el anuncio oficial está a falta de firma... y de conocer quién será el presidente del Real Madrid. La respuesta se conocerá el próximo 7 de junio tras la celebración de las elecciones.