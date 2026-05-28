Monchi y Manolo González definen la prioridad del RCD Espanyol en el mercado de fichajes

Fran Fuentes 28 MAY 2026 - 14:01h.

Tras un primer acercamiento, los dos entienden que es la principal tarea en el mes de junio

Qué jugadores de LALIGA terminan contrato y quedarán libres en el mercado de fichajes

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Monchi y Manolo González definen la prioridad del RCD Espanyol en el mercado de fichajesMonchi ha asumido el nuevo reto del RCD Espanyol y su primera decisión ha sido clara: ratificar a Manolo González al frente del equipo. Si bien es cierto que la segunda vuelta del equipo ha sido dramática, y hasta el triunfo frente al Athletic Club el riesgo del descenso se había convertido en más que evidente, al final el equipo respondió y logró dejar sellada la permanencia incluso con una jornada de margen. Eso sí, el próximo curso no se permitirá un desplome como este, razón por la cual el nuevo director general deportivo y el entrenador se han puesto manos a la obra para definir las mayores urgencias de cara al mercado de fichajes.

Y es que, más allá de las posiciones que se deben reforzar o no, se ha establecido una tarea primordial: aligerar plantilla. Así lo ha revelado en El Larguero de la Cadena SER, con Manu Carreño. En este sentido, más allá de los cedidos Carlos Romero, Ramón Terrats y Cyrin Ngonge, que volverán a Villarreal CF y Nápoles respectivamente, se ha decidido que hay jugadores que tienen que salir.

Solo algunos cedidos han rendido como para que el Espanyol les dé una oportunidad

Entre otras cosas, porque, a la inversa, hay hasta diez futbolistas cedidos que tienen que regresar a la ciudad deportiva para, como mínimo, hacer la pretemporada. Estos son defensas Pablo Ramón, Hugo Pérez y Roger Hinojo, los centrocampistas José Gragera, Rafa Bauzá, Justin Smith y Javi Hernández, y los delanteros Omar Sadik y Marcos Fernández.

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En este sentido, con un rendimiento más o menos regular han estado Pablo Ramón, Roger Hinojo, Javi Hernández y Marcos Fernández. No sería descartable que estos tengan una oportunidad de, al menos, convencer a Manolo de continuar el próximo curso en el Espanyol durante la pretemporada. Sin embargo, está claro que el club necesita incorporaciones importantes si, de verdad, quiere elevar el nivel competitivo. En este sentido, no solo varios de los cedidos, sino ciertos jugadores de la plantilla que se ha salvado este curso también tendrán que hacer las maletas. Y no solo por una cuestión de aligerar masa salarial, sino por calidad.

Uno de ellos no será Leandro Cabrera, quien recientemente ha renovado con el conjunto perico por una temporada más. Más dudas hay en torno a la figura de Charles Pickel, cuyo contrato incluía disputar al menos 28 partidos, durante 45 minutos, para conseguir la renovación automática. Asimismo, su ausencia sin permiso tras conseguir la clasificación al Mundial no gustó nada, por lo que, muy probablemente, se deje al congoleño terminar su contrato el próximo 30 de junio y que se busque su futuro lejos del RCDE Stadium.