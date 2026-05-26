Monchi explica por qué firmó con el Espanyol y no esperó al Sevilla: "No hubo ninguna posibilidad"

Basilio García Sevilla, 26 MAY 2026 - 13:46h.

El de San Fernando ha sido presentado este martes como director general deportivo del Espanyol

Compartir







Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’, arquitecto del mejor Sevilla FC de la historia, ha sido presentado este miércoles como nuevo director deportivo del RCD Espanyol, una operación que se hizo oficial hace un par de semanas y que sorprendió a propios y extraños.

Desde la sala de prensa del RCDE Stadium, Monchi ha explicado los motivos por los que se ha decidido por la oferta ‘perica’, afirmando que no tuvo ninguna opción de regresar al club nervionense, ni con los actuales dirigentes ni con la alternativa que encabeza Sergio Ramos junto a Five Eleven Capital. “No hubo ninguna posibilidad, ni de los que están ahora ni de nadie”, dijo Monchi.

“En cualquier caso, aprovecho para intentar dar por zanjado ese tema. Estoy aquí porque es donde he querido estar, porque es donde han querido que esté. El Sevilla tiene que continuar y puede, debe y estar capacitado a continuar, sin que Monchi esté. El Sevilla es muy grande, tiene magníficos profesionales. Es una historia preciosa, de la que siempre me sentiré orgulloso. No podemos pensar siempre que Monchi y el Sevilla deben estar juntos. Mi condición de sevillista sigue estando, hoy soy profesional del Espanyol y ojalá pueda vivir cosas preciosas. El Sevilla tiene que seguir su camino, Monchi debe ser historia. Siempre intentar vincular a Monchi con el Sevilla no es bueno, porque puede, debe y seguro que va a crecer sin Monchi en su estructura”, completaba.