Basilio García Sevilla, 11 MAY 2026 - 16:53h.

Hubo contactos desde el club, pero no para volver al organigrama

El Espanyol hace oficial la llegada de Monchi para liderar la dirección deportiva

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La oficialidad del ‘fichaje’ de Monchi por el RCD Espanyol ha dejado un sabor de boca raro en Sevilla y en el entorno del Sevilla FC. Que apareciera en el estadio espanyolista hace poco más de una semana con una gorra ya resultaba llamativo, aunque la incredulidad fue el sentimiento general cuando la pasada semana se deslizó desde Barcelona que había oferta y, poco después, acuerdo. Todo, en los días previos a que el equipo nervionense se jugara la vida precisamente ante el conjunto ‘perico’.

El anuncio de este lunes ha supuesto la confirmación definitiva de que el de San Fernando se marcha a otro club español, precisamente uno de los que pelea con el Sevilla por evitar el descenso. También ha hecho cundir la desilusión entre buena parte del sevillismo que esperaba su regreso como agua de mayo y como el clavo ardiendo al que agarrarse para reconducir la deriva en la que ha entrado el club desde que se marchó hace casi tres años.

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Sin embargo, hasta que se ha hecho oficial su fichaje por el RCD Espanyol, los contactos para que regresara al Sevilla no se habían producido. Según ha podido conocer este medio, desde el club sí han hablado con Monchi en las últimas semanas, pero no para valorar un regreso en el futuro. Se trató de hacer llegar su apoyo de cara a los partidos tan importantes que había por la salvación del club. Uno de ellos, precisamente, ante el que ya es su nuevo club. Nada más. Y nada menos.

Monchi lo hizo, pero a través de las ondas de Radio Sevilla y no en los medios oficiales de la entidad, donde sí han ido apareciendo multitud de personalidades históricas del club en los últimos días. Los dirigentes, a día de hoy, son los mismos que propiciaron su salida al Aston Villa, y un regreso con ellos al mando es prácticamente imposible.

¿Y la relación con Sergio Ramos?

Por otro lado, se daba prácticamente por hecho que si el grupo que encabeza Sergio Ramos, que camina de la mano de Five Eleven Capital, acababa haciéndose con la propiedad del Sevilla, Monchi regresaría. Sin embargo, el camero, con el que comparte el proyecto del CD San Fernando 1940, tenía otros planes.

La pasada semana se hizo pública una entrevista en Un Podcast con acento en el que valoraba el papel de Ramos si acababa haciéndose la operación. "Si le preguntas a Sergio Ramos, a sus socios o a los accionistas del Sevilla, tampoco tienen 100% claro lo que va a pasar. Yo sé que él, no sé si como presidente, quiere estar en el meollo de la toma de decisiones del futuro del club”.

En su momento, esas palabras no resultaron tan relevantes como ahora. Los planes del grupo inversor y del futbolista en particular no pasan por darle a Monchi lo que él busca, plenos poderes, algo que sí le ha ofrecido Alan Pace -además de una jugosa oferta económica- para hacerse cargo de la dirección general deportiva de un RCD Espanyol que, eso sí, aún tiene que confirmar su presencia la próxima temporada en LALIGA EA SPORTS.