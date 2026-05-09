Basilio García Sevilla, 09 MAY 2026 - 19:59h.

Si gana su partido en La Cerámica podría celebrar la salvación

Uno por uno del Sevilla FC ante el RCD Espanyol: nadie dijo que fuera a ser tranquilo

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El Sevilla FC ha conseguido ganar dos partidos consecutivos por segunda vez en lo que va de temporada, y eso significa que la permanencia en LALIGA EA SPORTS está muchísimo más cerca. Ha alcanzado la cifra de los 40 puntos, que en muchas temporadas ha sido suficiente para mantenerse, está a uno de igualar la cifra que logró el curso pasado y, sobre todo, está muy cerca de conseguir la salvación de forma definitiva.

Tanto es así, que incluso podría conseguirla en el partido ante el Villarreal CF del próximo miércoles, a las 19.00 horas. Es condición sine qua non ganar al equipo amarillo en el Estadio de La Cerámica. Tan cierto es que no se juega nada al haber ya certificado su clasificación para la próxima edición de la UEFA Champions League -aunque tiene mínimas opciones de ser subcampeón-, como que se trata de un auténtico equipazo, sobre el papel muy superior al sevillista.

El Sevilla ya ha confirmado matemáticamente que va a quedar por encima del Real Oviedo, el colista de la categoría al que saca 12 puntos y tiene el golaveraje ganado, de modo que le falta ‘eliminar’ a dos equipos para certificar su continuidad en la máxima categoría del fútbol español. Los dos equipos que marcan la zona de descenso son el Levante, al que le saca cuatro puntos, y el Deportivo Alavés, al que le saca tres en estos momentos.

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Los números de la jornada 36

Los valencianos se miden al Celta en Vigo el martes 12 de mayo a las 19.00 horas, con los gallegos luchando por confirmar su presencia en competición europea, mientras que los babazorros reciben en Mendizorroza a un FC Barcelona -miércoles, 21.30 horas- que podría llegar como campeón de Liga… o buscando una victoria que certificara el título. Todo dependerá de cómo quede el Clásico de este domingo en el Camp Nou. En cualquiera de los casos, los culés no son un buen enemigo para estas circunstancias, y más si quieren alcanzar la cifra mágica de los 100 puntos en la temporada, como es el caos.

Así las cosas, si el Sevilla gana y Levante y Alavés pierden, la permanencia estaría certificada. Teniendo en cuenta que le gana el golaveraje al Alavés, solo un diabólico triple empate a 43 puntos entre varios equipos que sí le ganaran el desempate a los hispalenses podría condenarle si no volviera a ganar ningún partido y los vascos vencieran sus dos últimos. Habría que sacar las calculadoras, pero parece poco probable.