Basilio García Sevilla, 07 MAY 2026 - 12:40h.

Subvencionará el desplazamiento de aficionados al Estadio de La Cerámica

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El Sevilla FC y el sevillismo han entendido a la perfección que la afición juega un papel importantísimo en el tramo final de temporada. La permanencia y, con ello, la supervivencia de la entidad, están en juego, y la hinchada blanquirroja está respondiendo de la mejor manera posible a la necesidad de apoyo que tiene un equipo limitado técnicamente, pero capaz de conseguir resultados positivos cuando pone todo el alma en el campo.

De aquí al final de temporada, salvo que los resultados acompañen, todos los partidos son finales. Así lo entendió el sevillismo en el duelo ante la Real Sociedad, lo entiende de cara al partido del sábado ante el RCD Espanyol y el club quiere facilitar la asistencia de la hinchada también lejos de Nervión.

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Tanto es así, que este jueves ha anunciado que subvencionará parte del desplazamiento de los sevillistas que quieran ir a Villarreal el próximo miércoles 13 de mayo. La fecha no es la más propicia, pero los hinchas que consigan entrada podrán viajar a un coste de 20 euros, lo que sumado al coste de la entrada alcanzaría los 50 euros.

No es la primera vez que el Sevilla subvenciona el desplazamiento a los aficionados sevillistas en partidos de importancia, aunque anteriormente lo había hecho para las finales, como la de Budapest, para la que el club asumió un porcentaje del viaje de sus socios.

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El comunicado del Sevilla

El Sevilla FC necesita más que nunca de su afición en estos últimos partidos de la temporada. Un apoyo incondicional que el equipo ya tuvo el pasado lunes ante la Real Sociedad, que se volverá a repetir el sábado ante el Espanyol y que, sin duda, también se vivirá el próximo miércoles en la grada visitante del Estadio de La Cerámica, algo en lo que la entidad va a poner mucho de su parte. Desde este lunes, los socios ya se están pudiendo inscribir el sorteo de localidades para el choque ante el Villarreal CF.

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Será el sábado a las 12:00 cuando se lleve a cabo dicho sorteo si fuese necesario. El club ha conseguido que puedan adquirir entradas prácticamente el doble de aficionados sevillistas previstos inicialmente, tras petición del club al el Villarreal CF para aumentar el número de entradas a la venta.

Además, el Sevilla FC ha tenido a bien organizar y sufragar más de la mitad del coste del desplazamiento a los aficionados presentes en La Cerámica que deseen ir desde Sevilla en autobús. Para ello, ha habilitado la opción de adquirir el billete de viaje de ida y vuelta en bus, por solo 20 euros, con lo que la entrada más el bus tiene un precio total de 50 euros. Ambas opciones están disponibles a través del portal del abonado, en la sección de entradas visitantes. La compra del desplazamiento en autobús se puede realizar a través de este enlace, siempre que previamente se haya adquirido la entrada.

Así pues, quienes ya se hayan inscrito en el sorteo podrán ahora sacar la plaza de autobús por 20 euros, y quienes se inscriban a partir de ahora igualmente podrán solicitar estas plazas al tiempo que se inscriban para el sorteo de entradas. Caso de que haya socios que no sean agraciados en el sorteo y se hayan inscrito al viaje recibirán la devolución por ambos conceptos, entrada y viaje.

La opción de compra de entrada para el partido está habilitada hasta este viernes 8 de mayo a las 23.59 horas. En el caso de las plazas de autobús, la compra estará habilitada hasta agotar existencias o en su defecto, a la misma hora que la compra de entradas.

Los autobuses para Villarreal saldrán desde la explanada de Gol Sur junto al estadio a las 2 de la madrugada del martes al miércoles, día del partido, con regreso a Sevilla tras la disputa del mismo. El Sevilla FC recuerda que para poder adquirir entradas de visitante o plazas de autobús es condición indispensable ser socio abonado, socio rojo o socio blanco.

Para resolver cualquier duda respecto al desplazamiento, pueden escribir al email slo@sevillafc.com