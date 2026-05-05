Basilio García Sevilla, 05 MAY 2026 - 00:13h.

El madrileño avisa: "Este resultado solo nos permite mantenernos vivos, el sábado es más final todavía"

Uno por uno del Sevilla FC ante la Real Sociedad: jugó con 12

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El Sevilla FC ha conseguido una victoria importantísima, consiguiendo escapar de los puestos de descenso a falta de cuatro jornadas, y mostrando otro aire como equipo. Luis García Plaza lo ha celebrado, como no podía ser de otro modo, tras el pitido final, pero avisa al sevillismo: el del sábado ante el Espanyol es “el partido más importante de la temporada”.

El madrileño ha comenzado dedicando la victoria a Curro Sanjosé, fallecido recientemente, y su familia, presente en el Sánchez-Pizjuán. “Es un partidazo. Para terminar 3-0 mínimo, 4-0. Hemos tenido ocasiones de todos los colores, ellos no han tirado a portería. El equipo ha leído el partido muy bien, el alma lo ha puesto la gente. Agradecerles, lo que he vivido es muy emocionante, yo que lo he vivido por primera vez impresiona, parecía que el estadio se iba a caer. El equipo ha jugado muy bien, el día del Levante hizo la peor primera parte y hoy hemos jugado muy bien al fútbol. Os fijáis en los resultados, para eso me han traído, pero creo que en Pamplona estuvimos muy bien, hoy muy bien, contra el Atlético muy bien. Quitando 45 minutos horrorosos ante el Levante, en Oviedo con diez condiciona muchísimo. No entendí lo del Levante, a partir de ahí estamos haciendo bien las cosas, no solo casta y coraje sino de jugar mejor y dar un sentido a todo lo que hacemos. A veces no encuentras la chispa, hay una expulsión, el equipo merece ganar muy tranquilamente, pero esto va a ser sufrir hasta el final. Este resultado solo nos permite mantenernos vivos, el sábado es más final todavía. Tiene que haber mejor ambiente, no creernos nada, ir a full otra vez. Hoy nos jugábamos seguir viviendo, pero el sábado mucho más, mucho. Tiene que ser el partido de la temporada. Hoy lo era, pero el sábado tenemos que dar un paso adelante”, resumía para comenzar.

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Además de agradecer el intenso apoyo de la afición, explicó que precisamente fue la hinchada quien espoleó a Chidera Ejuke, que pidió el cambio en el minuto 60 y aguantó media hora más. Luis García Plaza, por cierto, se deshizo en elogios hacia el nigeriano. “No he vivido esto como visitante, había un buen ambiente, porque estaba el Sevilla en alto. Esto es una autentica locura, Ejuke me ha pedido el cambio en el 60’ y creo que le ha empujado la gente. Sigue, sigue y sigue. La derrota en Pamplona fue muy dura. Mereció sumar. Y hoy han jugado muy bien y han hecho un esfuerzo grande. Yo a este Ejuke lo pongo siempre, ha defendido, se ha sacrificado, si es así va a jugar siempre. Tiene que dar ese paso de tapar a su lateral, no solo lo que hace en ataque. Este Ejuke, a este nivel, tiene que jugar siempre, pero a este nivel de sacrificio y trabajo. Un 10, como todos”.

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El aporte de Alexis. “Isaac y Neal están haciendo un buen trabajo. Isaac estaba entre algodones, era duda total, no ha podido hacer más esfuerzos y no creo que sea problema contra el Espanyol. No pueden jugar todos, he sacado a Alexis otros días y no ha participado en los goles. Que estén todos preparados, ha estado espectacular. En estos partidos de experiencia sabe estar, sabe jugar, sabe leer y en el área marca diferencias. Mantener esos esfuerzos todo el partido es otra cosa. El partido de Neal creo que ha sido muy bueno quitando el remate a gol, Rubén fenomenal mientras le ha aguantado el físico, Luci soberbio, Kike imperial, José se está cogiendo al lateral… el equipo ha jugado muy bien al fútbol, mas que el Atlético de Madrid, que por cierto ganó con chavales en Valencia. No es tan fácil. Son muy buenos”.

El gol anulado a Agoumé. “En el primer partido, la expulsión de Tanguy es expulsión, pero hay dos jugadas de roja, el otro día, los nueve minutos sigo sin entenderlos. Hoy, la jugada, no es fuera de juego. Ha pitado como interferencia de otro, de Castrín. Menos mal que hemos ganado, porque es una jugada… revisar eso, es algo que es buscar el mínimo a ver si hay algo. Hay muchas jugadas así, para mí creo que es gol, pero por lo menos hemos ganado”.

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La mejoría del equipo. “He ido conociendo a los chicos. Planteamos una situación en que los extranjeros vinieron prácticamente para jugar, desde la sencillez, pero el partido se nos complicó. Ante el Atlético de Madrid estuvimos con defensa de cinco para no conceder, jugó bien pero no era lo que yo quería. Me llegó la decepción del Levante, que me costó comprender. A partir de la segunda parte, el equipo se va pareciendo mucho a lo que yo quiero. Competimos en Pamplona, que no es fácil, va acercándose más a lo que yo quiero, defendiendo lejos, ganando duelos, y hoy ha sido así. Quitando los primeros diez minutos que nos ha pesado el ambiente y la responsabilidad, voy viendo más la estructura de mi equipo. Vengo a sacar resultados inmediatos, ya, pero tengo que ir montando lo que quiero ver. Si estos cuatro partidos hubieran sido al principio de liga, aunque solo fueran tres puntos, yo veía crecer al equipo, pero no me vale. Si hoy nos vamos empate, no vale para nada, vengo a dar sentido al equipo y sacar resultados. No es lo mismo llegar en pretemporada, esto es lo que tenemos que sacar, resultados en un espacio corto de tiempo”.

El físico. “Los partidos cuando llegan a distancias altas nos cuesta aguantarlos. Son datos. Vamos haciendo los cambios según lo vayan pidiendo. Ejuke me lo pidió en el 60’. Los hacemos cuando nos lo piden los jugadores. Quiero destacar que los del banquillo han estado a full y nos han dado el plus que necesitábamos, eso es muy importante para el equipo. Si los que entran no se enchufan al partido rápido… Juanlu ha estado enorme, nos tienen que dar eso”.

La suplencia de Akor Adams. “No hay un motivo, juegan otros”.

Aporta Azpilicueta. “Nos falta un poco ese poso, esa experiencia, jugadores con 200 partidos. Por eso es muy importante, no solo cuando pueda jugar, que llegaba justo. sabe el fútbol, lo huele, como Alexis. Eso es fundamental. Nos ayuda, me ayuda, Joan también ha estado hablando mucho en el banquillo… están intentando ayudar, todos muy concienciados. Era un ejercicio de supervivencia. Hemos logrado sobrevivir, perdiendo estaríamos a dos puntos de la salvación, pero eso ahora parece el camarote de los hermanos Marx. Es una locura, va a ser de locos. El equipo tiene que estar estable y después el acierto. Hoy han estado muy bien, pero no con un gran acierto”.

La defensa. “Cuando me llaman somos el equipo más goleado, vas a descender salvo que seas un equipazo arriba con jugadores de máximo nivel. Nos han tirado poco, quitando Osasuna, y han tenido mucha efectividad. Nos hemos metido atrás solo al final, hemos defendido alto mucho tiempo, es fundamental. Si recibimos pocos goles, estaremos más cerca de ganar. Como estábamos antes, descenso. Mi objetivo en la defensa no es jugar mas atrás, sino el tipo de ayuda, la concentración, los balones parados, el sacrificio. Intento estar muy comedido, ya pienso en el Espanyol. Si no ganamos el sábado… no es lo que queremos. El partido más importante del año. Si llegamos a 40 faltando tres partidos, lo habría firmado cuando llegué. Tenemos la oportunidad de hacerlo, no podemos fallar. Calma, humildad, trabajar… Ellos si ganan se salvan prácticamente, y si les ganamos les pasamos. Ojalá lo podamos hacer”.

No creérselo para el sábado. “La Real Sociedad es un equipazo, ahora viene el Espanyol, a ver si nos vamos a creer mejores. Ahora somos este Sevilla, en cuanto perdamos la humildad nos vamos a llevar una ostia grande. A full. Como si viniera a jugar el Real Madrid, tenemos que ir a todo. No se puede relajar nadie, ni plantilla, club, afición… disfrutar, eso sí, que la gente sufre mucho. Desde mañana tenemos que crear el ambiente para lograr otra victoria, pero hay que jugar bien, si no, no ganamos”.