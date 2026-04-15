Muere Curro Sanjosé, Dorsal de Leyenda del Sevilla FC

Chema Borrero Álvaro Borrego 15 ABR 2026 - 00:29h.

Con 373 participaciones, es el octavo jugador con más partidos oficiales con el Sevilla

Luis García Plaza también pone en duda la planificación de Antonio Cordón

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El Sevilla FC ha comunicado el fallecimiento, a los 73 años, de Curro Sanjosé García, mito y Dorsal de Leyenda de la entidad. El sevillano es el octavo jugador con más partidos oficiales con la camiseta nervionense y que estuvo toda su vida deportiva ligado al club. Jugador de un solo equipo, one club man, Sanjosé formó parte de la primera plantilla durante más de tres lustros. Debutó con el primer equipo en Pasarón, con tan solo 17 añitos, a las órdenes de Max Merkel, en un partido copero.

Como relata el club en su página oficial, Curro Sanjosé no tardó en hacerse el dueño del lateral izquierdo del equipo, en el que permaneció de forma ininterrumpida hasta la 1985/86. En sus últimos años, con Manolo Cardo en el banquillo, debutó en competición europea ante el Kaiserslautern.

373 participaciones oficiales que, a día de hoy, le mantienen como el octavo jugador sevillista en el ranking de partidos Desarrolló prácticamente toda su carrera en la máxima categoría, pues aunque el equipo descendió el año de su irrupción definitiva, recuperaría la categoría en el verano de 1975. Justo después, en Montreal 1976, fue internacional olímpico, aunque una inoportuna lesión le impidió debutar con la absoluta.

Tras colgar las botas, el club le rindió homenaje con un partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Nacional de Montevideo en agosto de 1986. Epílogo de excepción a un jugador de raza y pundonor, que lució con orgullo el brazalete de capitán durante muchas temporadas. Posteriormente, Sanjosé siguió vinculado a los veteranos y mundo de las peñas, acudiendo a todos los actos a los que se le requería.

El mayor reconocimiento por parte del club le llegaría en noviembre de 2015, cuando recibió el VIII Dorsal de Leyenda del Sevilla FC. En ese mismo acto, la Real Federación Andaluza le hizo entrega del escudo de oro del Centenario y de la medalla de oro de la RFAF. ElDesmarque expresa su más sentido pésame a los familiares y allegados de Curro Sanjosé, un sevillista de bandera. Descanse en paz.