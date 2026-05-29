El Barcelona hace oficial el fichaje de Anthony Gordon: precio del traspaso y contrato del jugador

Joaquín Anduro 29 MAY 2026 - 21:20h.

Anthony Gordon, primer fichaje del Barcelona 26/27

Quién es Anthony Gordon: el 'killer' que ha encandilado a Laporta y que es fan de Mourinho

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El FC Barcelona ya tiene a su primer fichaje para la temporada 26/27 con la operación exprés que ha cerrado Deco para la incorporación de Anthony Gordon hasta 2031. El extremo inglés, uno de los convocados por Thomas Tuchel para el Mundial 2026, se convierte en el primer refuerzo azulgrana por una millonaria cantidad a la espera de que se resuelvan las negociaciones para la llegada de Julián Álvarez entre el enfado del Atlético de Madrid.

El club culé ha pagado unos 70 millones de euros más otros 10 en variables al Newcastle por el pase del jugador de Liverpool, además de que las 'urracas' se guardan el porcentaje de una futura venta tal y como apunta Chronicle Live. La mitad de estas variables corresponden a una cláusula por la que, cada temporada de las cinco que ha firmado que el atacante dispute más del 60% de los encuentros, el Barça abonará un millón. Los otros cinco millones irán en función de los títulos colectivos que consigan los de Flick.

Anthony Gordon ha firmado por cinco temporadas con el FC Barcelona y su sueldo será inferior al requerido para comprar a Marcus Rashford, lo que ha llevado a Deco a optar por el jugador del Newcastle. El nuevo futbolista del cuadro catalán percibiría unos siete millones de euros netos por cada una de las campañas que dispute en la ciudad condal.

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Comunicado del FC Barcelona con el fichaje de Anthony Gordon

El FC Barcelona y el Newcastle han llegado a un acuerdo para que Anthony Gordon se convierta en nuevo jugador azulgrana para las próximas cinco temporadas.

Nacido el 24 de febrero de 2001 en Kirkdale, uno de los barrios más obreros de una de las ciudades más futboleras de Europa como Liverpool, es hijo de una familia con ascendencia irlandesa y escocesa, y con una gran pasión por el fútbol. Aunque él mismo ha declarado que era aficionado del Liverpool, los ‘reds’ le enseñaron la puerta de salida con 11 años y acabó en la cantera de su gran rival ciudadano, el Everton.

Con 16 años debutó con el primer equipo en un partido de la Europa League, y a los 18 lo hizo en la Premier League. Desde ese momento empezó a poner de manifiesto el talento y las muchísimas cualidades que ha ido demostrando a lo largo de una carrera que sigue una línea ascendente y constante. Tras cuatro temporadas y media en el Everton, con una cesión de medio año al Preston North End incluida, dio un paso más.

Pasa de ser una pieza clave para mantener a un histórico como el Everton en la Premier League, a convertirse en una de las grandes apuestas de un club que quiere asentarse en la Champions League, como el Newcastle, al que llega en enero de 2023. La temporada siguiente, la primera que juega completa con los ‘Magpies’, la termina con 12 goles y 10 asistencias, además de ser nombrado mejor jugador de la temporada, siguiendo el camino de Gascoigne, Shearer o Andy Cole.

Gordon, en los últimos años, se ha consolidado como uno de los extremos más potentes, habilidosos y trabajadores de Europa. De él destacan su capacidad de mejora, la presión adelantada y la ambición por ser más completo cada día. Todo ello, con una capacidad innata —y también perfeccionada— para dejar rivales fuera de combate. Aunque ha desarrollado buena parte de su trayectoria como extremo, también ha disputado un buen número de partidos como delantero centro, una posición que también podría reforzar como azulgrana.

Llega, además, como el máximo goleador y el jugador con más regates de la pasada temporada en el Newcastle, un equipo que se enfrentó tres veces al Barça de Flick y al que compitió muy bien. Y, cuando ya vista de azulgrana para empezar a competir, lo hará después de disputar su primer Mundial, que puede suponer una nueva prueba para la madurez de un futbolista que quiere comerse el mundo. Y quiere hacerlo como culer.