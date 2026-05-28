Redacción ElDesmarque Madrid, 28 MAY 2026 - 14:07h.

El atacante inglés será nuevo jugador del FC Barcelona en las próximas horas

El culebrón de Julián Álvarez no acaba: reunión clave en el Barcelona tras el fichaje de Gordon

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El nuevo deseo de Joan Laporta y Deco para la delantera del Fútbol Club Barcelona tiene nombre y apellido: Anthony Gordon. El extremo del Newcastle será anunciado como jugador culé en las próximas horas por un traspaso alrededor de 70 millones de euros. El inglés ha sido uno de los mejores jugadores de las 'urracas' esta temporada y eso ha desperado el interés de muchos clubes de Europa. Un aspecto curioso sobre el jugador es que, hace pocos meses, se declaró como fan confeso de José Mourinho, uno de los entrenadores merengues que más polémica ha tenido con el FC Barcelona y que parece que va a volver al Real Madrid para el próximo curso.

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¿Quién es Anthony Gordon?

El extremo inglés, nacido en Liverpool, se formó en la cantera del Everton y debutó con el primer equipo en 2017, siendo considerado una de las grandes promesas del fútbol británico. Tras una cesión al Preston North End durante la temporada 2020/21, regresó al club de su vida donde terminó consolidándose como titular. En enero de 2023 fue traspasado al Newcastle por 45 millones de euros y con Eddie Howe dio el salto definitivo para convertirse en uno de los mejores extremos de la Premier League.

Gordon explotó como futbolista y evolucionó como un atacante agresivo, versátil y polivalente. Su nivel hizo que fuera convocado con la selección absoluta y que, hace pocos días, haya sido llamado por Tuchel para el Mundial de 2026. El delantero ha marcado 10 goles en Champions League y 6 en la Premier. Todo apunta a que en las próximas horas será anunciado como nuevo jugador del FC Barcelona por un traspaso alrededor de 70 millones de euros.

Anthony Gordon es un 'Mourinhista' confeso

El inglés explicó hace algunos meses que cuando era un niño, su técnico favorito era José Mourinho. "Mourinho me dijo 'eres increíble', lo cual es un gran elogio para mí, porque de niño era mi entrenador favorito en todo el mundo", dijo Gordon. Estas palabras del extremo británico fueron después de que el Newcastle ganara al Benfica, equipo al que entena el luso, en la Champions League. En aquel encuentro, el de Liverpool marcó un gol y dio una asistencia. "Siempre fue un entrenador muy defensivo, pero me encantaba la forma en que... aún así, el banquillo estaba siempre en pie. Crea un verdadero espíritu de equipo; es como si fuéramos nosotros contra el mundo. Reconozco eso en mi propio juego, así que fue un gran elogio", confesó.