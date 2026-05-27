Redacción ElDesmarque Madrid, 27 MAY 2026 - 12:18h.

La jugadora culé se despide del FC Barcelona tras 14 temporadas en el conjunto culé y Joan Laporta le ha ofrecido un puesto en la directiva

Alexia Putellas se marchará del Barça a final de temporada

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El fútbol femenino español pierde a uno de sus grandes símbolos de la Liga F. Alexia Putellas abandona el FC Barcelona a final de temporada tras más de una década defendiendo la camiseta azulgrana. La salida de la doble Balón de Oro supone un cambio de ciclo para el Barça Femení, que venía dominando el fútbol europeo en los últimos años y había conseguido el triplete esta temporada. La crack de Mollet del Vallès ha estado emocionada durante toda la despedida y ha recibido mensajes de todo tipo de personalidades que han agradecido su paso por el Barcelona. Uno de ellos, de Joan Laporta, que le ha abierto las puertas de la directiva a la jugadora.

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Alexia Putellas, una leyenda irrepetible en el FC Barcelona

La jugadora española deja el Barça como una de las futbolistas más importantes de la historia de la entidad. Desde su llegada en 2012, la catalana se convirtió en un emblema del equipo, teniendo un rol crucial en la etapa más exitosa del club tanto en la Liga F como en la Champions femenina. Su palmarés impresiona: 10 Ligas, 10 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España y 4 Copas de Europa.

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Además, la centrocampista ha conseguido dos Balones de Oro que le hicieron consolidarse como una de las jugadoras más importantes de la historia de España. La capitana, máxima goleadora histórica del conjunto culé, se marcha tras levantar una nueva Champions este año. Se va así una referencia para las más jóvenes y uno de los rostros y figuras que cambió el fútbol femenino español para siempre. No ha confirmado su futuro, pero todo apunta a que se marchará al London City Lionesses de la Women's Super League.

Joan Laporta le abre las puertas de la directiva a Alexia Putellas

El acto de despedida de la centrocampista ha consistido en varias mensajes en formato vídeo de futbolistas del equipo masculino, compañeras de la jugadora y figuras importantes del barcelonismo, entre ellos, el presidente del conjunto catalán Joan Laporta, que le ha abierto las puertas de la directiva. El catalán le ha dejado un bonito mensaje a la número 11 y, de manera inesperada, le ha ofrecido un puesto en las oficinas del Barcelona en el futuro para seguir ligada al club de su vida. Por el momento, Alexia no ha oficializado su próximo destino, pero se espera que siga jugando y todavía no cuelgue las botas.