Antony pide públicamente que Natan y Nelson Deossa se queden en el Betis

Álvaro Borrego 14 JUL 2026 - 12:35h.

El brasileño ha sorprendido a todos en sus redes sociales, mientras que Deossa negocia con el Vasco da Gama y Natan oposita a ser una de las grandes ventas del verano

El Betis mantiene dos negociaciones abiertas en este momento

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Antony Matheus dos Santos ha regresado 'por la puerta grande'. El extremo, que se sumó este domingo a la concentración del Real Betis en Alemania, no ha dejado indiferente a nadie con su última publicación, que ha corrido como la pólvora en redes. Sin titubeos, el futbolista ha colgado sendas imágenes junto a Nelson Deossa y Natan de Souza, dos de sus mejores amigos dentro del vestuario, pidiéndoles a ambos que se queden en el club. Toda una declaración de intenciones que de manera paralela ha suscitado todo tipo de elucubraciones, suscitando dudas sobre si sus salidas estén mucho más cerca (que no es así) de lo que parece. Uno negocia su fichaje por el Vasco da Gama, por el que todavía faltan varios detalles por resolver, y el otro oposita a ser una de las grandes ventas del verano, con la Premier League como posible destino. Pero el brasileño ha dejado clara su postura.

En este periódico informábamos este lunes sobre las novedades de la operación con el Vasco da Gama, con los dos clubes habiendo retomado los contactos tras haberse confirmado la nueva propiedad del Vasco da Gama, con Pedrinho de nuevo como presidente y el club fuera de peligro en relación a una posible intervención judicial. El deseo de los brasileños sigue siendo incorporar a Nelson Deossa, con quien ultima los términos personales de su contrato, y aunque la predisposición de las partes sea poder cerrarlo más pronto que tarde todavía hay aristas que salvar. Aún falta que les acrediten las garantías y las formas de pago.

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Una compra en diferido, en definitiva, que cuadra financieramente con las necesidades del comprador, pero que a efectos béticos se da como un traspaso más. Se tratará, pues, de una operación muy beneficiosa para las arcas verdiblancas, que no solo recuperaría sino que genera plusvalías con un jugador que no ha rendido en función de lo que invirtió el club en él el pasado verano, aunque aún deben terminar de darle forma a las condiciones. La idea pasa por alcanzar los 12.5 millones entre fijos y variables.

En lo que respecta a Natan de Souza, el precio de salida por el que comenzarían a negociar para vender al defensor brasileño es de 35 millones de euros. Esa es la cifra que ha remitido el Betis a todos los clubes que se han interesado por su jugador, y de ahí partirá toda negociación.