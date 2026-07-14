Álvaro Borrego 14 JUL 2026 - 11:16h.

El Real Betis ratifica su confianza en el director deportivo en mitad de su mercado más exigente

El Betis mantiene dos negociaciones abiertas en este momento

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El Real Betis ha cerrado la renovación de Manu Fajardo hasta el año 2030. Todo un golpe de efecto en mitad del mercado más trascendental del último década y que refuerza la confianza del club en el director deportivo, ante el complicado reto de elevar el nivel de la plantilla en el curso del regreso a la Champions League. El sevillano tomó el relevo de Ramón Planes a principios de 2024, siendo este el reto de mayor envergadura de su carrera y desde entonces ha ido creciendo de la mano del club, con casi 170 millones en ventas, la primera final europea de la historia, tres años seguidos en Europa, el regreso a la regla del 1:1 o el regreso a la Liga de Campeones como principales logros bajo su mandato.

Con esta decisión el club pretende salvaguardar y poner en valor la situación contractual de Manu Fajardo, quien durante en los últimos meses había suscitado el interés de entidades como el Valencia, el Glasgow Rangers o el AC Milan, entre otros. El Real Betis ratifica su confianza en medio del mercado más exigente de su carrera, en el que por el momento ha concretado las llegadas de Fran García, en una de las operaciones más brillantes del último lustro, y Facundo Bernal.

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Uno de los mejores vendedores de España

En su currículum guarda algunos de los fichajes que a la postre han sido partícipes de los éxitos recientes del Real Betis, destacando sobremanera los de Pablo Fornals, Antony, Cucho Hernández, Fran García, Álvaro Valles, Sofyan Amrabat, Diego Llorente, Natan o Johnny Cardoso, del cual fue partícipe justo antes de tomar su nuevo puesto.

Las plusvalías han sido un elemento diferenciador del Real Betis desde que Manu Fajardo asumió las rienda de la dirección deportiva, con casi 170 millones generados en menos de tres años. En el verano de 2024 se generaron casi 50 millones en ventas, con salidas como las de Rodri Sánchez, Nabil Fekir, Chadi Riad, Abner Vinicius, Willian José, Ayoze Pérez o Juan Cruz. Todo ello sin contar los 12 millones generados en invierno por la venta de Assane Diao al Como 1907.

El pasado verano el Real Betis batió su propio récord de ingresos y logró cerrar dos de las cinco ventas más valiosas de la historia de la entidad. Se marcharon Johnny Cardoso, Jesús Rodríguez, Rui Silva, Romain Perraud, Álex Collado, Borja Iglesias, Sabaly, Juanmi y Visus, dejando en las arcas de la entidad (y sin contar variables) un importe aproximado de unos 60 millones de euros. Unos números que podrían superarse este verano. De momento se cuenta con alrededor de 23.5 millones por las salidas de Sergi Altimira, Nobel Mendy y Mateo Flores, más las que aún quedan por hacer.