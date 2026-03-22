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Manu Fajardo responde al interés del Valencia: "Centrado más si cabe en el Betis"

Manu Fajardo, en la previa del Athletic-Betis
Manu Fajardo, en la previa del Athletic-Betis. DAZN
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El Real Betis se mide esta tarde al Athletic Club en San Mamés en uno de los grandes duelos de la jornada. Encuentro vital para ambos equipos en LALIGA y que en la previa ha estado analizado por Manu Fajardo, director deportivo de la entidad verdiblanca. En los micrófonos de DAZN ha destacado las sensaciones del equipo tras conseguir el pase a cuartos de final de Europa League y ha respondido cuando le han preguntado sobre el interés del Valencia en él.

Clasificación a cuartos en Europa League: "Lo afrontas de forma diferente ante una dinámica no muy buena resultado jugando sobre todo de local en competición liguera. Lo del jueves es un bálsamo que te posibilita afrontar estos partidos con mas garantías".

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Altibajos de la temporada: "Al final es una temporada muy muy buena, muy positiva. Estamos en el quinto puesto en competición local y en cuartos de final en competición europea con muchísimas lesiones. Jugadores importantes que no han estado a disposición de Manuel. Que todas las dinámicas nos pillen en este momento clasificatorio, pero sí, hay que darle continuidad a los buenos resultados porque con eso podemos afianzar en esa quinta plaza".

Manu Fajardo dialoga con Manuel Pellegrini
Manu Fajardo dialoga con Manuel Pellegrini. Kiko Hurtado
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Interés del Valencia: "Centrado más si cabe en el Betis. Trabajo en el día a día con mucha ilusión, con mucha responsabilidad. Soy un privilegiado de representar al Real Betis en la dirección deportiva. Centrado en lo que está por llegar.

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