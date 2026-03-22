Alineaciones confirmadas de Athletic Club y Real Betis en la jornada 29 de LALIGA

Álvaro Borrego 22 MAR 2026 - 17:04h.

Pellegrini repite su apuesta por el 4-4-2, con Ruibal junto al Cucho Hernández en la lanza de ataque

La reflexión de Manuel Pellegrini sobre la Champions: "Europa League y Conference desgastan más"

Compartir







El Athletic Club y el Real Betis miden sus fuerzas en San Mamés en un duelo en el que Ernesto Valverde, tras anunciar su salida al final de temporada, empezará la cuenta atrás al frente del equipo rojiblanco. Enfrente un rival que fantasea con la Champions League, aunque el triunfo del Celta de Vigo le arrebata momentáneamente la quinta plaza. Son ya cuatro las jornadas que acumulan sin ganar los de Manuel Pellegrini, que esperan alargar la buena imagen ofrecida frente al Panathinaikos para disipar dudas. El anuncio del adiós del Txingurri marca inevitablemente las horas previas a una cita que el conjunto bilbaíno encara después de recibir en Montilivi un duro golpe de realidad que ha empujado al vestuario a retomar el mensaje de buscar cuanto antes los 42 puntos que en teoría aseguran la permanencia.

La alineación del Athletic Club

Ernesto Valverde podrá alinear a un equipo reconocible, dado que únicamente cuenta con las bajas por lesión de Paredes y de Nico Williams. Se espera que el extremo pueda regresar tras el parón de selecciones, un mes y medio después de iniciar el nuevo tratamiento para mitigar su pubalgia. Tampoco estarán Maroan, Egiluz y Prados ni Yeray Álvarez, que se perderá el último partido por la sanción de diez meses que le impuso la UEFA. En cuanto a las altas regresan Unai Gómez, ya restablecido del golpe en la rodilla que sufrió hace dos semanas contra el Barça, y Rego tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas.

El Athletic sale con Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Yuri; De Galarreta, Rego, Sancet; Iñaki, Berenguer y Guruzeta.

En el banquillo estarán Padilla, Gorosabel, Vesga, Areso, Jauregizar, Adama, Unai Gómez, Nico Serrano, Navarro, Izeta, Selton y Monreal.

El once del Real Betis

Aun sin dos de sus hombres clave, los lesionados Isco Alarcón y el argentino Giovani Lo Celso -éste podría reaparecer tras el próximo parón liguero, según Pellegrini-, el chileno recupera para la visita al Athletic a uno de sus puntales en la zaga, Diego Llorente, quien se perdió por molestias y por sanción, respectivamente, los partidos ante Celta y Panathinaikos.

El entrenador vuelve a apostar por un 4-4-2, con Aitor Ruibal junto al Cucho Hernández en la lanza de ataque. Sofyan Amrabat repite de inicio, esta vez junto a Marc Roca.

El Real Betis sale con Pau López; Ángel Ortiz, Llorente, Natan, Valentín Gómez; Amrabat, Marc Roca; Antony, Ez Abde, Aitor Ruibal y Cucho Hernández.

De suplentes estarán Álvaro Valles, Fornals, Deossa, Altimira, Riquelme, Bakambu, Bellerín, Ricardo, Fidalgo, Bartra, Junior y Chimy Ávila.