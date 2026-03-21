Joaquín Anduro 21 MAR 2026 - 13:22h.

Así ha valorado su adiós al Athletic el Txingurri

Rafa Alkorta, los motivos de la decisión de Ernesto Valverde y quién debe sustituirle: "Nos vamos haciendo mayores"

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Este sábado, Ernesto Valverde ha comparecido en una rueda de prensa previa al duelo ante el Betis marcada por el anuncio del club el viernes de la salida del Txingurri a finales de la presente temporada con Andoni Iraola sonando ya como principal sustituto. Un adiós sobre el que se ha pronunciado el extremeño en Lezama explicando los motivos de haberlo dicho en este momento de la temporada con las elecciones a la vuelta de la esquina.

Ernesto Valverde valora su despedida del Athletic

Anuncio de la despedida: "Simplemente, fue un anuncio de lo que ya venía meditando desde hace tiempo. No es una decisión reciente, ni siquiera de hace pocos meses, es de bastante tiempo atrás. El hecho de hacerlo público ahora responde más a una coyuntura un poco del club. No es un año normal, va a haber elecciones al final, estamos en un proceso en el que los que están o quieran estar posiblemente tengan que buscar un entrenador. Entonces, si es que no iba a ser yo, que ya comuniqué que no iba a ser yo, es para facilitar esa situación, nada más. Es un poco facilitar al club y a los que puedan venir al club, que no sé lo que ocurrirá. Es por eso. En cualquier caso, vuelvo a reiterar, es verdad que es una cuestión dicha y anunciada pero tenemos partidos por delante, tenemos que terminar la temporada con buena cara, consiguiendo creo que objetivos que tenemos ahí todavía para poder alcanzarlos. Tampoco queremos sustos. Tenemos muchas cosas por las que jugar y el problema de anunciar a veces las cosas con u poco de antelación parece que la gente quiere dar carpetazo a la temporada antes de tiempo. Por eso siempre he retrasado o me ha gustado retrasar el anuncio de decisiones pero este año, al ser una situación más especial para el club, lo he hecho ahora".

Dudas sobre la continuidad: "No me gustaría analizar muchas cosas porque realmente estamos en una rueda de prensa pre partido en el que todavía nos quedan unos cuantos partidos en los que tenemos que decir cosas. Es verdad que es una decisión que viene tomada y reflexionada desde hace tiempo. Hay una connotación especial para mí porque es el Athletic y llevo mucho tiempo aquí, también por un ciclo que es el cuarto año. Una serie de circunstancias que ahora no me apetece entrar porque parece que se hace más análisis que igual corresponden quizás a otro tiempo. Porque ahora estamos en la previa de un partido muy importante para nosotros, muy difícil y ahora tenemos una necesidad perentoria de conseguir los puntos independientemente del anuncio que surgió ayer".

Temporada de mayor desgaste personal y deportivo para Valverde: "También tuvimos la otra temporada que entramos en Champions y fue dura porque estuvimos bastante tiempo incluso en peores posiciones. Tuvimos la sensación. Y sí, es una temporada de desgaste, es verdad, yo creo que para todos. Y también de muchas cuestiones que no nos han ido bien. Evidentemente, los resultados, que nuestro juego no ha sido el mejor, queremos cambiarlo y tenemos tiempo de cambiarlo. Hay otras circunstancias de momentos de forma de jugadores, lesiones... ese tipo de cosas pero le ocurren también al Betis y a cualquier equipo pero nos ha afectado igual un poco más. En cualquier caso, las temporadas son las que son, tienes que luchar contra las circunstancias que vienen llegando y ya está. No le doy mucha importancia a eso en cuanto a la decisión, sino a que todavía, a pesar de todo eso, nos quedan 10 partidos y tenemos cosas que podemos hacer. Y esas son las que tenemos que ir a por ellas".

Anuncio del adiós para motivar al vestuario: "No, la verdad es que no he tenido eso en cuenta. No, porque nunca sabes. En otras situaciones he visto que depende un poco de los equipos. Es verdad que tengo una conexión especial con los jugadores, sobre todo con los que llevo más tiempo aquí. Al final es un club especial, pero también la he tenido la semana pasada y perdimos con el Girona. Lo que quiero decir es que la razón de decirlo ha sido esa. Tras casi 500 partidos con el Athletic, tengo la sensación de que los partidos más importantes van a ser estos 10. Y no sé por qué. Igual es porque la importancia se la das siempre a los partido siguientes. He vivido partidos de todo tipo pero estos 10 partidos son los que ahora mismo tengo en la cabeza y los que le doy más importancia. Por muchas cosas, porque podemos todavía meternos en Europa, porque no queremos sustos con los de abajo, necesitamos sumar, reencontrarnos, tenemos una perspectiva de que ahora vamos a empezar después de este parón a recuperar jugadores. Van a estar Yeray, Egiluz o Maroan que podrán volver, Nico esperemos que también... Vamos a ver".

Momento de la comunicación al presidente: "Se lo comenté la semana anterior, que ya estuvimos hablando de esto con Ion Berasategi y Mikel González. El presidente no estaba y hablé con él esta semana pero es una cosa que ya iba encaminada".

Andoni Iraola como posible sustituto: "Eso es ahondar más en lo mismo. Es envolver en lo que yo hablo con los jugadores con respecto a que ahora van a empezar a salir en el que la gente piensa que pasas página empiezan a salir nombres y situaciones y es lo que da pie a que incluso a los jugadores se les meta en la cabeza que esto ya está. Y esto es lo que trato de evitar. Que yo haga un comentario sobre Andoni Iraola, que será todo positivo, ahondará más en eso. Así que perdona pero ya lo hablaremos más adelante".

Qué le gustaría a Valverde que recordaran de él: "Sigue siendo un balance. En el fondo lo que queremos todos es que te recuerden de buena manera por lo que has conseguido, por lo que le has dado al club porque siempre intentas darle lo mejor pero a veces lo consigues y a veces no. Nos quedan 10 partidos en los que queremos conseguir cosas y no tener problemas, que todavía no estamos salvados. Todavía queremos impulsarnos y tenemos la posibilidad de llegar a Europa. Queremos todo eso y luego después ya veremos. Ya hablaremos al final de esto".