Ángel Cotán 20 MAR 2026 - 13:28h.

La decisión del Txingurri obliga a agitar el árbol en año de elecciones

Ernesto Valverde no seguirá en el Athletic y comienza la búsqueda del nuevo entrenador: "La he madurado"

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BizkaiaLa noticia se olía en Bilbao y este viernes se ha confirmado. Ernesto Valverde, tras semanas de debate interno, ha decidido poner punto y final a su etapa como entrenador en el Athletic Club. El Txingurri, enfocado en reconducir la temporada liguera en este tramo final, comunicó su decisión a través de un pequeño vídeo difundido en los canales oficiales. Con esta confirmación, el casting del banquillo se abre.

No será un proceso sencillo, pues en este 2026, la entidad bilbaína se somete a elecciones por su presidencia con Jon Uriarte optando a un nuevo mandato. Esta situación altera el escenario, pero varios son los nombres que llevan meses asociándose con el Athletic.

Dos grandes nombres copan todas las quinielas, aún con sus escollos, pero también se tienen en cuenta algunas opciones extranjeras e incluso de la propia LALIGA EA Sports. Con la temporada en curso, las conversaciones apuntan a emplazarse.

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El casting del Athletic para sustituir a Ernesto Valverde

Los focos apuntan a dos grandes nombres. El primero, Andoni Iraola. El preparador de Usurbil apostó por marcharse a la Premier League para continuar creciendo en los banquillos. Su buen hacer en el fútbol inglés le situó en la órbita de grandes equipos y su relación contractual con el Bournemouth expira el próximo mes de junio. Para más inri, el propio Iraola dejó recientemente su futuro en el aire: "Es algo que tengo que decidir más temprano que tarde. Por ahora no hay nada nuevo, cuando lo haya, lo diré".

El otro candidato cuyo nombre suena por las calles de Bilbao es el de Iñigo Pérez. El técnico navarro está realizando un gran curso europeo con el Rayo Vallecano, aunque también acaba contrato al término de la presente temporada. No obstante, y pese a los problemas internos del club madrileño, en alguna que otra ocasión ha deslizado su deseo de continuar al frente del equipo. Además, el entrenador cuenta con una cláusula liberatoria que ronda los seis millones de euros.

También en LALIGA gusta el nombre de Claudio Giráldez, pero el caso de porriñés es muy especial. Hombre de la casa en el Celta de Vigo y piedra angular del proyecto de Marián Mouriño. Su salida del equipo olívico se antoja muy difícil, más si cabe teniendo en cuenta el excelente rendimiento que está protagonizando y su conexión con la cantera celeste.

Y más allá del fútbol nacional, dos nombres sobrevuelan San Mamés. Marco Rose, sin equipo desde su salida del Leipzig hace justo un año, es una de las opciones extranjeras que más gustan, aunque no la única. Mauricio Pochettino, seleccionador estadounidense con contrato hasta julio de 2026, también podría ser una opción. Y otra candidatura que desliza Onda Vasca es la de Edin Terzic. Un baile de nombres que irá acotándose a medida que transcurran las semanas.