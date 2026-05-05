Pepe Jiménez Sevilla, 05 MAY 2026 - 10:10h.

El exárbitro considera que es una acción "para debatir jugadores y técnicos"

El motivo por el que Martínez Munuera anuló el gol de Lucién Agoumé

Compartir







El Sevilla consiguió un importante triunfo este pasado lunes ante la Real Sociedad en un encuentro, eso sí, que no estuvo exento de polémica. Martínez Munuera anuló un tanto por interferencia de Andrés Castrín en un remate previo al tanto, situación que no comparte en demasía el excolegiado Iturralde González.

Recordado en Sevilla por su polémica decisión en aquel encuentro ante el Mallorca, Iturralde González ahora es analista arbitral en la Cadena SER y este pasado lunes, consultado en El Larguero por la jugada, no dudó en mostrar su desacuerdo con Martínez Munuera.

PUEDE INTERESARTE La combinación que convertiría al Oviedo en equipo de LALIGA HYPERMOTION en la jornada 35

"Es de escuela de árbitros", decía el antiguo colegiado. "Yo no habría anulado ese gol, creo que es una jugada que debemos escuchar a los jugadores y a los técnicos, porque el reglamento es del fútbol, no de los árbitros".

Para Iturralde González, la jugada, dentro del reglamento, solo coincidiría con uno de los fundamentos, aunque para él es un problema más de comprensión que de norma. "Yo disputar el balón lo veo algo más de frente, más si estoy al lado. Por detrás, si yo te dejo saltar, te dejo ir por el balón... no te disputo nada", añadía.

PUEDE INTERESARTE La receta para la permanencia

Castrín, protagonista de la jugada, reconocía posteriormente en este mismo programa que él había captado que la culpa era suya, admitiendo que "es una putada; tengo que activarme antes, ya que en este caso no podemos conceder ya ninguna de ésas. Tengo que exigirme un poquito más ahí, pero bueno, son lances del juego".

Luis García Plaza, por su parte, tampoco se mostró demasiado contento con la acción arbitral y comentó que "menos mal que hemos ganado, porque es una jugada… revisar eso, es algo que es buscar el mínimo a ver si hay algo. Hay muchas jugadas así, para mí creo que es gol, pero por lo menos hemos ganado”.