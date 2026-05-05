La nueva norma de la FIFA para las sanciones por insultos racistas

Jorge Morán 05 MAY 2026 - 09:51h.

Se podrá reducir la sanción en caso de reconocer el insulto

El nuevo requisito de la FIFA que pondría en jaque a todos los equipos de LALIGA

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La FIFA sigue constantemente cambiando las normas del fútbol con la intención de ser más justa y evolucionar en el mundo que se viene. Y sin duda, uno de los problemas más graves de los aficionados es el racismo. Una situación que se vive en todos los países del mundo y con el que lamentablemente tenemos que convivir también en la sociedad.

Hace ya unas semanas se conoció la sanción de seis partidos para Prestianni después de todo lo ocurrido con Vinicius en Champions League. Una sanción que tras la nueva norma de la FIFA, publicada este pasado 1 de mayo, sería más dura.

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Sanciones más dura por racismo

El nuevo Código Disciplinario de la FIFA cuenta con una gran novedad en el Artículo 14 relativo a la "Discriminación o agresiones racistas". Aunque se mantienen la sanción por diez partidos, hay un nuevo punto que podría reducir considerablemente esto.

"Toda persona que atente contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o un colectivo de personas empleando palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias por motivos de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, orientación sexual, lengua, religión, posicionamiento político o de cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o por cualquier otro estatus o razón será sancionada con una suspensión que durará al menos diez partidos o un periodo determinado, o con cualquier otra medida disciplinaria adecuada", explica.

Pese a ello, en el punto 7 de este mismo artículo llega la novedad de la FIFA y como es posible reducir la sanción a la mitad. "El acto discriminatorio fue cometido por un jugador u oficial que, posteriormente, admite la infracción. En este caso, y a discreción del órgano judicial, se podrá conmutar hasta la mitad de la sanción por iniciativas educativas, de comunicación y de entrenamiento que deberá aprobar la FIFA", apuntan, rebajando la sanción hasta los cinco partidos.

Taparse la boca también tendrá sanción

Lo ocurrido con Prestianni y el supuesto insulto racista a Vinicius ha abierto una nueva vía. El jugador del Benfica se tapó la boca, dejando una imagen que genera muchas dudas y que ha provocado otra actualización en las normas de la FIFA. En este caso, el colegiado podrá tomar la decisión de expulsar al jugador que utilice este método para insultar de cualquier modo.